El Ball de l’Ossa incorpora una nova obertura a l’espectacle i concentra les novetats del Carnaval d’Encamp

El Carnaval d’Encamp se celebrarà del 14 al 18 de febrer i arribarà amb una novetat destacada en un dels seus actes més emblemàtics: el Ball de l’Ossa. Segons ha explicat el tècnic de Cultura del comú, Álvaro Rodríguez, l’Ossa tindrà enguany “una obertura especial” amb un espectacle itinerant que precedirà la representació tradicional i que vol reforçar el caràcter simbòlic de l’acte.
En concret, l’obertura anirà a càrrec de la companyia catalana Tutatis Productions amb l’espectacle Osses del Pirineu, una proposta basada en les figures de l’ós presents als pobles del Pirineu i reconegudes com a patrimoni cultural per la UNESCO. “Apareixerà com a rua o espectacle de carrer per donar la benvinguda que es mereix a la nostra ossa”, ha detallat Rodríguez, que ha convidat la ciutadania a participar en aquest inici especial de l’acte.
El programa d’enguany també reforça les activitats adreçades a la gent gran durant els dies de carnaval. Després de la prova feta l’any passat, es manté el vermut i s’amplia l’oferta amb un espai nocturn específic. Rodríguez ha explicat que “el vermut per a la gent gran va funcionar” i que aquest any s’ha volgut recuperar “l’espai nocturn que històricament hi havia hagut, potser en format orquestra”, per oferir una alternativa festiva adaptada a aquest col·lectiu.
Una altra de les novetats destacades del Carnaval d’Encamp 2026 és la incorporació d’una nova actuació en el marc dels actes centrals. El membre de la comissió de Festes, Sergi Pinto, ha avançat que dimarts s’afegirà una representació prèvia a l’Operació de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. “Fins ara sempre havíem vingut a marcar una cita de despenjada amb trets, i aquest any hem fet una petita representació que donarà pas a l’entrada de l’operació”, ha explicat.
Segons Pinto, aquesta nova despenjada mantindrà l’esperit satíric característic del carnaval encampadà. La representació incorporarà referències a l’actualitat política, tant internacional com nacional, “sempre des d’un to sarcàstic, humorístic i de bon rotllo”, amb la voluntat de mantenir el nivell i l’essència crítica de la festa.
Pel que fa a la imatge del carnaval, el conseller de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Joan Sans, ha posat en valor el cartell d’aquesta edició. Sans ha recordat que el comú manté des de fa anys un concurs per escollir la imatge del carnaval i ha destacat que el guanyador d’aquest any ha estat “un dissenyador del nostre país, el Josep Maria Baró”. El conseller ha remarcat que el cartell aposta per “una metàfora visual del carnaval” que s’allunya de la iconografia habitual, però que resulta “molt suggerent” i que s’ha convertit en la imatge del Carnaval d’Encamp d’aquest any.
El programa manté l’estructura clàssica que, segons Rodríguez, “és la que coneixem i sabem que funciona”, amb activitats infantils, actes tradicionals com la penjada, els judicis o el Ball de l’Ossa, i propostes festives i musicals repartides al llarg dels cinc dies de celebració. El Carnaval d’Encamp, del 14 al 18 de febrer, torna així a combinar tradició, innovació i participació popular.