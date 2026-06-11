Concòrdia vol obrir l’accés ‘general’ a la documentació no confidencial i blindar la conservació dels arxius digitals

Concòrdia vol aprofitar la futura Llei d’arxius i patrimoni documental per reforçar tant la transparència de les administracions com la preservació digital dels documents públics. Així, el grup parlamentari ha presentat un conjunt d’esmenes en què defensa que tots els documents que no estiguin sotmesos a clàusules de confidencialitat siguin accessibles a la ciutadania, i no únicament aquells considerats de major rellevància. En aquest sentit, també planteja que el Sistema d’Arxius integri tota la documentació generada per institucions i organismes públics, incloses les societats públiques i parapúbliques, així com els arxius parroquials.
Segons exposa Concòrdia, aquesta mesura ha de servir per «enriquir i preservar el patrimoni documental del país». A més, la formació considera que qualsevol limitació en l’accés a un document ha d’estar degudament justificada i ajustada a la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i protecció de dades personals. Paral·lelament, proposen que es facin públics els procediments, terminis i requisits per consultar el patrimoni documental, amb la voluntat de reforçar el dret d’accés de la ciutadania.
Pel que fa als fons documentals privats, Concòrdia planteja que els investigadors hi puguin accedir sempre que acreditin finalitats de recerca i es garanteixi la protecció de dades
Pel que fa als fons documentals privats, Concòrdia planteja que els investigadors hi puguin accedir sempre que acreditin finalitats de recerca i es garanteixi la protecció de dades. A més, defensa que les subvencions públiques destinades als propietaris d’aquests fons quedin condicionades a l’existència de mecanismes que permetin la consulta de la documentació. En concret, la formació proposa que s’estableixin «règims de consulta dels documents per part de persones investigadores».
Per altra banda, i en l’àmbit de la preservació digital, el grup considera que la digitalització no garanteix la conservació dels arxius i reclama mesures específiques per assegurar-ne la integritat, autenticitat, disponibilitat i recuperació en el futur. A més, les esmenes incorporen l’obligació d’impulsar protocols de migració periòdica dels arxius digitals, sistemes de còpia de seguretat i mecanismes d’emmagatzematge redundant per reduir riscos derivats de l’obsolescència tecnològica, la pèrdua de dades o possibles incidents de ciberseguretat.
Finalment, Concòrdia també planteja precisar el concepte de ‘valor patrimonial’ dins la llei per evitar interpretacions subjectives. Així, proposa que es considerin patrimoni documental tots aquells documents «susceptibles d’aportar tot tipus d’informació jurídica, històrica o testimonial».