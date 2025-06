Nou equipament didàctic

Bonell avança que en 2026 es preveu injectar una primera partida per impulsar el Museu Nacional

La titular cultural recorda que encara no s'ha trobat el terreny per ubicar-lo, el qual primer necessita definir els seus metres quadrats

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Codina, ha posat en relleu aquest matí i en el marc de la Cursa de la dona que continuen “treballant” en el projecte de Museu Nacional de tal manera que l’any que ve es pugui incloure una partida al pressupost per impulsar-lo. “Estem treballant en aquest projecte museogràfic, museològic i en el pressupost de l’any vinent; esperem poder pressupostar una partida per fer front també a totes aquelles inversions que s’hauran de fer per tenir bé el projecte”, ha detallat Bonell.

D’un altre costat, la titular de la cartera cultural ha recordat que encara no es té el terreny i que com que “s’està treballant en el projecte, també cal definir paral·lelament els metres quadrats que necessita” per posteriorment treure el concurs del que ha de ser l’edifici. “Anem pas a pas” ha recalcat, tot reiterant que ara es treballa per definir el projecte museològic.