  • Cartell del concert Tecnologia i humanitat. | Fundació ONCA
El Periòdic d'Andorra
Fusió entre tecnologia i humanitat

L’ONCA presenta el concert que reflexiona sobre el vincle entre el progrés tecnològic i l’essència humana

L’actuació serà el 18 d’abril a l'Auditori Nacional amb un repertori que contraposa estructures mecàniques amb expressivitat emocional

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) ha presentat el concert Tecnologia i humanitat, una proposta que convida a reflexionar sobre la relació entre el progrés tecnològic i la condició humana.

L’actuació s’ha programat per al 18 d’abril de 2026 a les 20.00 hores a l’Auditori Nacional d’Andorra, sota la direcció de Jhoanna Sierralta. El projecte compta amb el suport del Govern d’Andorra i de Creand Fundació.

El concert es planteja a través d’un recorregut sonor que contraposa la precisió i la repetició vinculades a la tecnologia amb la profunditat emocional de l’experiència humana. Segons el director artístic, Joan Anton Rechi, la música continua essent un espai essencialment humà en un context marcat per les pantalles i els algoritmes.

El programa combina obres clàssiques i contemporànies per explorar la relació entre tecnologia, repetició i emoció en l’experiència musical

El programa s’iniciarà amb la ‘Serenata per a cordes’ de Piotr Ílitx Txaikovski, una obra representativa del romanticisme europeu. En contraposició, peces com ‘Company’ de Philip Glass o ‘Clapping Music’ de Steve Reich que exploren patrons repetitius i estructures rítmiques que evoquen sistemes tecnològics.

El repertori també ha inclòs ‘Ramifications’ de György Ligeti, centrada en textures sonores complexes, i ‘Fratres’ de Arvo Pärt, que convida a la contemplació. El programa s’ha completat amb obres contemporànies de Shawn Okpebholo i Daniel Kidane, que aporten noves perspectives sobre la realitat actual.

Des de l’ONCA han anunciat que les entrades ja estan disponibles al web oficial, amb un preu general de 15 euros i reduït de 10 euros per a col·lectius específics.

L'Auditori Nacional reobre després de les millores i torna a ressonar amb les composicions de luxe de Kic Barroc

Oberta la convocatòria per integrar el jurat jove del Festival Ull Nu i participar en l’elecció del millor curtmetratge
L’actor Carlos Areces considera que posar limits legislatius a l’humor en l’àmbit de la ficció “és censura”
Els museus es reinventen per seduir el públic local: Areny-Plandolit celebra 40 anys amb una nova vida cultural

