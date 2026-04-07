L’exposició ‘Van Gogh Alive’ finalitza a Andorra amb més de 13.000 visitants després de dos mesos d’exhibició

L’exposició immersiva ‘Van Gogh Alive’ ha posat punt final a la seva estada a la Sala Prat del Roure després de més de dos mesos d’activitat, des de la seva inauguració el 22 de gener. La proposta s’ha consolidat com una de les iniciatives culturals més rellevants dels darrers mesos al Principat.
Impulsada per WhyNot i produïda per Grande Experiences, la mostra ha apropat l’univers de Vincent van Gogh a través d’un format innovador que combina tecnologia i art. Entre els elements més destacats hi figura l’experiència de realitat virtual Finding Vincent, presentada per primera vegada a Europa, així com el sistema audiovisual immersiu Sensory-4.
Segons les dades provisionals, l’esdeveniment ha superat els 13.000 visitants, amb una participació majoritària de públic resident, que representa el 80% de l’assistència, mentre que el 20% restant correspon a visitants de fora del país.
Un dels aspectes diferencials d’aquesta edició ha estat precisament la incorporació de la realitat virtual, una proposta que, segons l’organització, ha estat “molt positivament valorada” pels assistents i s’ha convertit en un dels continguts amb més afluència.
Pel que fa a la satisfacció del públic, la mostra tanca amb una puntuació de 4,8 sobre 5 a Google, indicant una valoració molt favorable per part dels visitants.
Paral·lelament, la campanya de comunicació vinculada a l’esdeveniment ha generat més d’1,5 milions d’impactes, contribuint a reforçar la presència d’Andorra dins el circuit internacional d’experiències immersives.
Aquest primer balanç evidencia el potencial d’aquest tipus de formats dins l’oferta cultural del país, consolidant Van Gogh Alive com una proposta que ha situat l’art en formats innovadors al centre de la vida cultural andorrana.