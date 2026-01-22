El Prat del Roure inaugura ‘Van Gogh Alive’, una experiència immersiva i innovadora de Grande Experiences

El Prat del Roure ha acollit aquest dijous la inauguració de l’experiència immersiva de Grande Experiences ‘Van Gogh Alive’. Es tracta d’una exposició de gran format i amb un contingut de primer ordre, ja que s’ha creat amb una infraestructura important que inclou 14 tones de material, 25 projectors, 57 milions de píxels i 3.000 imatges en moviment. “Andorra té molt bons continguts esportius, comercials i de restauració, però el component cultural ens semblava la pota més fluixa. Ens faltava fer un salt qualitatiu i barrejar cultura amb oci en un format de gran públic”, ha comentat un dels empresaris impulsors de l’experiència juntament amb Francesc Camp, Gilbert Saboya.
De fet, Saboya ha explicat que el concepte de l’exposició va néixer fa gairebé 10 anys amb la voluntat d’oferir una proposta cultural innovadora i accessible, tot aprofitant l’evolució tecnològica per crear una experiència immersiva d’alta qualitat. En aquest sentit, ‘Van Gogh Alive’ proposa un recorregut d’aproximadament una hora que es troba estructurat en tres espais diferenciats. El primer és introductori i contextualitza la vida i l’obra del pintor; el segon correspon a una experiència de realitat virtual, d’uns 15 a 20 minuts, la qual permet al visitant endinsar-se de manera interactiva en l’univers de l’artista; i, finalment, la sala immersiva ofereix un ‘loop’ audiovisual de 40 minuts que repassa les principals obres de Van Gogh, combinant imatges en moviment, música i narrativa visual.
Pel que fa al valor artístic de la proposta, Saboya ha destacat que l’elecció de Van Gogh no és casual, ja que es tracta d’un artista amb un fort component vital i amb una obra que reflecteix de manera molt directa els seus estats emocionals i la seva experiència personal. “Van Gogh té un relat de vida molt impressionant i la seva obra tradueix molt els seus estats d’ànim, un component que és difícil de trobar en altres artistes”, ha assenyalat.
En aquest sentit, ha remarcat que es tracta d’un projecte privat amb col·laboració pública, ja que iniciatives d’aquesta dimensió només són possibles amb aquest model, i ha comentat que l’experiència s’adreça tant a la població local com al visitant turístic. “És una oportunitat perquè els 85.000 residents d’Andorra puguin veure aquí una producció que normalment es veu a grans ciutats del món, i també per al turisme, especialment en temporada d’esquí, com a activitat d’après-ski”, ha apuntat, tot avançant que també s’han preparat paquets turístics amb Caldea i amb UNNIC.