La Temporada de l’Auditori Nacional s’acomiada després d’una dècada en un moment de “saturació” del sector

“Després de deu anys de temporada a l’Auditori Nacional, creiem que és el moment de canviar”. Amb aquestes paraules, la ministra de Cultura, Esports i Joventut, Mònica Bonell, ha anunciat la fi de la temporada estable de l’equipament, una iniciativa que va néixer amb la voluntat d’impulsar la cultura al Principat.
Bonell ha recordat que la temporada “va néixer en un moment on no es programava tant” i que responia a la necessitat que des del ministeri es contractessin artistes de fora perquè el públic del país pogués accedir a espectacles que fins aleshores no arribaven. “Han estat deu anys de temporada importants pel país, per totes les persones que han vingut aquí a actuar i per totes les persones que han pogut gaudir d’aquests concerts”, ha afirmat. La ministra ha avançat que el canvi donarà pas a nous projectes i ha defensat que és “un bon moment per donar-li un altre impuls”.
En aquest sentit, ha subratllat que el context actual és molt diferent del de fa una dècada. “Tenim els comuns que programen moltíssim, tenim també les entitats privades que programen molt”, ha assenyalat, tot destacant que l’agenda cultural del país reflecteix una oferta àmplia i consolidada.
El 2025 s’han celebrat 237 concerts al país, xifra que evidencia l’ampli ventall musical existent actualment
El director d’Acció Cultural, Joan Marc Joval, ha coincidit a remarcar que la temporada ha complert “una funció de promoció cultural molt important” i que ha estat “fonamental per enriquir el panorama artístic” d’Andorra. No obstant això, ha apuntat que el sector viu un moment de saturació. Durant el 2025, any en què l’Auditori ha estat tancat, s’han celebrat 237 concerts al país. D’aquests, “uns 32 o 33” haurien pogut formar part de la temporada nacional. “No ens faltarà oferta musical al país”, ha assegurat.
Malgrat la supressió de la temporada, el ministeri ha remarcat que continuarà donant suport a la música a través d’altres vies. Joval ha citat el suport al ClàssicAnd i les programacions musicals als museus i monuments, així com activitats vinculades a exposicions. “Suprimim els sis o set concerts, però continuem programant música”, ha precisat.
Els recursos financers i humans que fins ara es destinaven a la temporada es redirigiran cap a mesures de suport al sector cultural. Entre les accions ja impulsades, el director ha destacat l’ampliació de la dotació del programa de subvencions culturals, la creació d’un conveni amb els FESTAC, l’acord amb la Institució de les Lletres Catalanes per als escriptors del país i un conveni estructural amb la Xarranca. Per enguany també està previst formalitzar un nou conveni amb la Fira Literària.
Segons ha conclòs Joval, l’estratègia passa per reforçar els serveis i l’acompanyament al teixit creatiu, donant resposta a les necessitats expressades pel sector cultural.
Joan Anton Rechi assumeix la direcció artística de l’ONCA
En el marc de la roda de premsa, també s’ha presentat el nou director artístic de l’ONCA, Joan Anton Rechi, que pren el relleu d’Albert Gumí després de sis anys al capdavant del projecte. Rechi ha expressat les seves primeres impressions davant aquesta nova responsabilitat: “Estic content i nerviós amb aquesta nova etapa, però em fa molta il·lusió”.
La temporada de l’ONCA fins al mes de juny inclourà quatre concerts temàtics, el primer dels quals serà el concert d’inauguració del Classicand, previst per al 28 de febrer. Segons ha detallat Rechi, els programes abordaran qüestions d’actualitat com el canvi climàtic, la tecnologia o les relacions humanes. Cada proposta comptarà amb un director musical convidat, entre els quals hi haurà el mateix Albert Gumí, que continuarà vinculat a la Fundació ONCA.