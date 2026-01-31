Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un instant de l’arbre de la Crema de Gener de Canillo. | Comú de Canillo
L’arbre de la Crema de Gener de Canillo pronostica un hivern encara viu, llarg i que mantindrà el fred durant setmanes

Alcobé destaca “el valor d’aquesta tradició com un element identitari de la parròquia, la qual any rere any aplega veïns i visitants al voltant del foc"

L’arbre de la Crema de Gener de Canillo, celebrada com cada any el dia 31 del primer mes de l’any, ha cremat molt poc i lentament. Segons marca la tradició, aquest fet indica que l’hivern encara es mantindrà viu, llarg i que continuarà amb el fred present durant les setmanes vinents. Cal recordar que l’arbre designat per ser cremat és un que està en mal estat o malalt per donar-li una nova vida.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha estat l’encarregat de l’encesa i ha destacat “el valor d’aquesta tradició com un element identitari de la parròquia, la qual any rere any aplega veïns i visitants al voltant del foc i del patrimoni cultural popular”.

L’acte de la crema ha estat al Camp del Som i ha comptat amb l’assistència de 200 persones que s’hi han aplegat per viure aquesta tradició arrelada de la parròquia canillenca. La jornada ha estat amenitzada prèviament amb la participació de l’Animal Escola de Teatre i l’Esbart Valls del Nord amb l’ajuda del Punt Jove, així com l’acompanyament musical de la Canillo’s Band Tocant.

