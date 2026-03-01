L’andorrana Laia Ateca fa història als Goya 2026 guanyant el premi a Millor Direcció d’Art amb la pel·lícula ‘Sirat’

La directora artística andorrana Laia Ateca ha fet història aquest dissabte a la nit als Premis Goya 2026, celebrats al Auditori Fòrum de Barcelona, en emportar-se el guardó a la Millor Direcció de Art per la seva feina a la pel·lícula Sirat.
Ateca, nascuda a Andorra, s’ha imposat a nominats de renom en aquesta categoria, reconeixent la seva aportació creativa a l’univers visual de la cinta, dirigida per Oliver Laxe i destacada tant per la crítica com pel gruix de premis tècnics que ha obtingut en aquesta 40a edició.
En recollir l’estatueta, Ateca ha volgut dedicar el premi a “totes les dones que han estat obrin portes i que no sempre han rebut reconeixement”, així com a les companyes i companys que han treballat amb ella en l’equip d’art de la producció.
Aquest nou reconeixement se suma a l’èxit que Ateca ja havia aconseguit fa només unes setmanes, quan va obtenir el Premi Gaudí a la Millor Direcció Artística també per Sirat, consolidant una trajectòria ascendent que posa en relleu el talent andorrà en l’escena del cinema iberoamericà.
A més de l’èxit de Laia Ateca Font, Sirat va ser un dels films més reconeguts de la vetllada, enduent-se fins a sis guardons tècnics i creatives que van subratllar la seva excel·lència en apartats com millor música original, fotografia, so, muntatge i direcció de producció, consolidant-se com una de les pel·lícules més guardonades d’aquesta edició dels Premis Goya.