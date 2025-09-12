Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una de les sales que poden trobar els alumnes de l'escola de música Jordi Barceló. | Escola de música Jordi Barceló.
Elena Hernández Molina
  • Cultura
Formació artística més enllà de les aules

La tornada al setembre impulsa activitats extraescolars que combinen art, música i teatre amb aprenentatge

Escoles del país expliquen com els seus projectes ofereixen experiències creatives i lúdiques per a infants i adults, més enllà d’una simple classe

L’inici de les classes al setembre posa en valor la represa de les activitats conegudes com a extraescolars. Una oferta que s’estén des de propostes artístiques fins a disciplines musicals i esportives, amb l’objectiu comú d’acompanyar la formació i el lleure dels participants. Les opcions són variades i destaquen iniciatives com les de l’Escola Entreacte, l’Escola de Música Jordi Barceló i l’Escola Animal de Teatre. Projectes que, tot i partir de perspectives diferents, comparteixen la voluntat de donar als alumnes experiències que van més enllà de la rutina acadèmica.

“Més que formar, el que faig és transmetre tot el que jo he après de teatre als nens i als adults perquè puguin gaudir”, explica Mercè Canals, directora de l’Escola Entreacte. El centre organitza muntatges col·lectius com els Pastorets per Nadal i representacions a final de curs. Segons Canals, l’objectiu és que “es desinhibeixin, provin el teatre i s’ho passin bé, encara que no s’hi dediquin professionalment”.

“L’objectiu és que es desinhibeixin, provin el teatre i s’ho passin bé, encara que no s’hi dediquin professionalment” – Mercè Canals

En el camp musical, Jordi Barceló remarca que el seu projecte vol allunyar-se de la idea d’una acadèmia convencional: “No és només una escola de música, és un espai on passen coses”. Barceló subratlla que compta amb 120 alumnes i instal·lacions equipades amb estudi de gravació i sales insonoritzades. “Els alumnes no només venen a fer classe d’instrument, sinó que es troben amb recitals i trobades amb músics professionals”, afirma, tot destacant el treball amb infants petits: “A través del joc, dels contes i del moviment descobreixen la música sense adonar-se’n”.

“Els alumnes no només venen a fer classe d’instrument, sinó que es troben amb recitals i trobades amb músics professionals” – Jordi Barceló

Des de l’Escola Animal de Teatre, el director Juanma Casero defensa un enfocament basat en la diversió: “El que busquem és que el nen s’ho passi bé mentre aprèn. El teatre és un joc i volem que els alumnes juguin”. El centre ofereix activitats per a edats que van des dels cinc anys fins a l’etapa adulta, i tot i les propostes que els pares poden trobar fora dels centres educatius, Casero incideix que hi ha escoles on els alumnes poden dur a terme activitats més lúdiques.

“Fem classes a tres o quatre escoles i trobem a faltar espais més habilitats per fer teatre. És com posar nens a jugar a bàsquet sense cistella” – Juanma Casero

En aquest sentit, el director de l’Escola Animal de Teatre destaca que la situació en alguns centres educatius és que no es té en compte la necessitat d’un espai adequat per oferir classes de teatre en horari extraescolar com és al migdia: “Fem classes a tres o quatre escoles i trobem a faltar espais més habilitats per fer teatre. És com posar nens a jugar a bàsquet sense cistella”. Segons ell, massa sovint són els pares qui decideixen les activitats sense tenir en compte els interessos dels infants. Malgrat aquestes dificultats, reivindica que “és fonamental que es facin classes de teatre a les escoles”.

