Els Pastorets s’acomiaden del carrer i es preparen per tornar a l’auditori: “El que hem fet no es podria repetir al teatre”

Les codirectores d’Els Pastorets de Sant Julià de Lòria, Txell Díaz i Núria Montes, han fet aquest dimarts balanç de la 32a edició minuts abans de la darrera funció, amb una valoració clarament positiva tant pel que fa a la resposta del públic com a l’evolució artística del projecte. Després de dos anys consecutius representant l’obra a l’exterior de la Casa Comuna, amb motiu del tancament del Centre Cultural, ambdues coincideixen que l’experiència ha permès anar “un pas més enllà” i consolidar una proposta pròpia que difícilment hauria estat possible dins d’un teatre convencional.
Pel que fa a l’assistència, Díaz ha assegurat que “ha anat prou bé de públic”, tot i reconèixer diferències entre sessions. “Hi ha dies més plens que d’altres, sobretot les sessions de les sis, que acostumen a tenir més afluència que les de les vuit. Amb el fred, la gent s’ho repensa”, ha admès. En aquesta mateixa línia, la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, ha confirmat que pràcticament s’ha assolit el ple a totes les funcions.
Un dels aspectes més valorats per les directores ha estat l’evolució tècnica i visual de l’espectacle. Díaz ha subratllat que el públic ha percebut una millora clara respecte a l’any anterior, especialment pel que fa a les ombres xineses i al conjunt de la posada en escena. “Aquest any, amb l’experiència acumulada, ho hem pogut perfeccionar molt més. L’any passat va sorprendre, però aquest any encara una mica més, i la gent ho ha valorat moltíssim”, afirma.
En aquesta línia, Montes ha afegit que disposar de més temps i d’un major coneixement de l’espai ha estat determinant. “Aquest any hem tingut Casa Comuna durant més temps i això ens ha permès arribar més lluny amb idees que l’any passat havien quedat a mig camí. Hem provat tot allò que ens venia de gust provar i no ens hem quedat amb ganes de res”, ha assegurat.
Les directores també han coincidit a destacar l’aposta per un format més curt, pensat especialment per les condicions climàtiques. “Vam escurçar l’obra perquè la gent no patís tant el fred. 45 minuts encara es poden aguantar, però dues hores a fora no”, ha apuntalat Díaz. Lluny de suposar una pèrdua de contingut, considera que aquest ajust ha permès anar “al pinyol” dels Pastorets. “No es troba a faltar res essencial de la trama, i cal tenir en compte que el text s’ha anat retocant molt al llarg dels anys”, ha afegit.
De cara al futur, les codirectores no amaguen les ganes de poder tornar a l’auditori, tot i que ho plantegen com una possibilitat oberta. Montes ha reconegut que personalment li faria il·lusió viure Els Pastorets dins del teatre, després d’anys marcats per la pandèmia, l’incendi i les representacions a l’exterior: “Si pogués demanar una cosa als Reis, seria un anyet al teatre, per redescobrir els mecanismes i veure què es pot aplicar als Pastorets”. En aquesta línia, Díaz ha afegit que el nou equipament tècnic de l’auditori pot oferir “un llenç en blanc” ple de possibilitats per a futurs equips artístics.
La reobertura del Centre Cultural prevista per a la primavera, però sense compromís
En paral·lel, Areny, ha explicat que el comú continua pendent de la reobertura del Centre Cultural, tot i que demana prudència amb els terminis. “Estem a l’expectativa que l’auditori es pugui obrir. La previsió és la primavera, però tota la part tècnica és molt lenta i prefereixo ser cauta”, ha assenyalat. Pel que fa a l’ús de la Casa Comuna com a escenari, la consellera admet que l’experiència ha obert noves possibilitats. “És un espai molt especial i molt nostre. Veient el resultat, et fa pensar que potser s’hi poden fer altres coses en el futur, tot i que ara mateix no hi ha res definit”, ha conclòs.