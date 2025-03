Nou propostes artístiques inèdites

La segona edició de l’Andorra Crea destina 235.000 euros de finançament a les seves 18 propostes artístiques

El festival atrau l’interès de programadors de Catalunya i Aragó, obrint noves oportunitats per a la projecció internacional dels creadors

La segona edició d’Andorra Crea, que tindrà lloc del 10 al 12 d’abril de 2025, oferirà una programació amb 18 propostes artístiques, nou de les quals seran estrenes absolutes. L’esdeveniment inclourà 12 espectacles d’arts escèniques i sis d’arts visuals, amb l’objectiu de consolidar el suport a la creació artística nacional i donar visibilitat als artistes del país. El director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, ha destacat que, malgrat comptar amb quatre propostes menys que en la primera edició, el festival aposta per un salt qualitatiu amb produccions innovadores i un suport més sòlid als creadors.

El festival compta amb un pressupost de 235.000 euros, repartits entre el 2024 i el 2025, dels quals 140.000 euros s’han destinat directament als artistes. Cal remarcar que l’Andorra Crea ha despertat interès entre programadors forans, especialment de Catalunya i Aragó, fet que pot obrir noves oportunitats per als artistes del país. “Volem que els artistes andorrans no només puguin presentar els seus projectes, sinó que també tinguin més oportunitats per portar-los fora de les nostres fronteres”, ha explicat la ministra de Joventut, Cultura i Esports, Mònica Bonell, qui també ha justificat la nova periodicitat biennal per “donar més temps als artistes entre la primera producció i la segona, en cas que es tornin a presentar per l’Andorra Crea”.

Per altra banda, el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, ha ressaltat la importància de la col·laboració entre el Govern i els comuns en la gestió de l’esdeveniment, subratllant que “cada cop hi veiem més present tots aquests artistes nacionals que tenim a Andorra”. En aquest sentit, ha remarcat que “es tracta d’un festival que no només és una finestra per als creadors, sinó també una aposta clara pel seu desenvolupament professional”.



La jornada inaugural, el dijous 10 d’abril, començarà amb ‘Xant de Cabrota’, una proposta que fusiona poesia i música en directe, interpretada per Arnau Pérez i Arnau Obiols. A la tarda, la Ruta del Ferro d’Ordino acollirà l’espectacle de dansa contemporània i música en directe ‘Traginant Pulsions’, de RM&E. Paral·lelament, el Centre Cultural Lauredià de Sant Julià de Lòria serà escenari de tres instal·lacions artístiques: ‘Som Il·lusions’ de Naiara Galdós, ‘Buit’ de Yolanda Sanmarcos i ‘Cabdal’ d’Anna Mangot amb Jo Danza. A Escaldes-Engordany, es podrà veure ‘Rastres’, una instal·lació audiovisual d’Andrea Sánchez, i l’estrena de ‘Abarakadabra’, una coproducció de L’Animal Escola de Teatre i l’Escena Nacional d’Andorra, que es representarà a la Sala Prat del Roure.

El divendres 11 d’abril, la jornada arrencarà amb ‘Next to My Skyn’, una peça de dansa contemporània de carrer de la companyia LAMONTO, que es podrà veure a la plaça dels Arínsols d’Encamp. També al carrer, el Parc de la Ossa acollirà ‘Plasticida’, una performance d’Emma Regada. La programació seguirà amb ‘Credere’, un monòleg de dansa i teatre de Xavi Pérez, que es representarà a Sant Cristòfol d’Anyós, a La Massana. A la mateixa parròquia, la Sala del Closet acollirà l’experiència immersiva ‘Nua’, interpretada per Elena Santiago, mentre que l’Oficina de Turisme exhibirà l’exposició pictòrica ‘Jardí Interior’ de Mireia Tarrés. El dia es tancarà amb ‘Venus in Fur’, una obra de teatre de text protagonitzada per Clàudia Riera i produïda per BatCat Produccions, que es representarà al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.

El dissabte 12 d’abril, últim dia del festival, començarà a Canillo amb l’exposició ‘Caminant, els meus refugis’, una combinació de fotografia, aquarel·la i collage de Naiara Escabias, que es podrà visitar a l’Espai Galobardes. Al Saló d’Actes del Palau de Gel, també a Canillo, es representarà ‘El Circ de les Joguines’, un espectacle de teatre amb videoprojeccions de Dandream Films and Shows. A la tarda, Ordino acollirà dues propostes destacades: l’exposició pictòrica ‘Pensar en el paisatge agrícola andorrà’ de Rosa Mujal, a l’Era del Raser, i l’espectacle de dansa contemporània ‘Munus’, de Lluís Casahuga, que es representarà al Teatre de les Fontetes.