Recuperació de la tradició

La rodada màgica de falles a Encamp retorna l’esperit del Sant Joan a una localitat compromesa amb els costums

La parròquia gaudeix una nit de focs i llums per al record, iniciant al Prat de l'Areny i culminant amb un espectacle de 'La Banda del Coche Rojo'

Les falles han tornat a rodar a Encamp deixant una revetlla de Sant Joan molt emotiva i amb la tradició com a protagonista. De manera que després de set anys d’aturada, els Fallaires d’Encamp han tornat a la parròquia a través d’un grup de joves que han volgut recuperar el ritual i portar-lo de nou a la ciutadania, i més sabent el compromís que té la localitat envers a les tradicions i costums nacionals i com a senya d’idenditat.

La celebració de la nit més llarga de l’any va començar a les 22.00 hores, més concretament, al Prat de l’Areny, amb el rodatge de les falles davant de centenars de persones que es van aplegar per reviure i recuperar la tradició. Després d’encendre la foguera i de gaudir d’un espectacle lluminós de drons, la nit va continuar amb un concert a càrrec de ‘La Banda del Coche Rojo’, que va posar punt final a la revetlla, com també a la Festa del Poble.

També es va tornar a celebrar en un altre indret proper, al Pas de la Casa; on la revetlla va començar a les 21.30 hores a la plaça de l’Església amb un espectacle de pirotècnia, malabars i foc a càrrec de ‘El Portal’. A més, l’acte va comptar amb trucs màgics i una escenografia imponent que es va acompanyar per una banda sonora tribal-pagana i que va deixar al públic i a les famílies atansades meravellades. En acabar, hi va haver repartiment de coca i moscatell, i la nit va cloure amb l’actuació del grup de versions ‘Las Locas del Panda’, que va oferir així una revolució musical plena d’energia, actitud i molt ‘pop-rock’.