Inici de Sant Joan 2025

Ni una intensa pluja atura una revetlla que dona la benvinguda a l’estiu i a unes falles que veurem per tota Andorra

Per primer any, el Principat veurà la tradició per les set parròquies i estrenant la figura d'un nou fallaire major i referent del foc: Ferran Mata

La passió per fer rodar el foc i mantenir viu l’esperit de la revetlla de Sant Joan sembla, tot i que cada any ho demostra aquest país, que no tindrà fi al Principat i més després de veure l’energia que desprenen tant petits com grans en una cita tan especial per a tothom com és aquest 23 de juny.

Tant és així que la Flama del Canigó, després que aquest matí passegés per Encamp com a parròquia amfitriona d’enguany, ha arribat a les 19.00 hores a la Casa de la Vall davant d’un nombrós grup de persones congregades a la plaça del Consell General i barrejades entre veïns, fallaires dels diferents territoris i edats, així com gran part de les autoritats i polítics del país. Ningú ha volgut perdre’s l‘inici d’una nit màgica com la d’avui i que “ens connecta amb els nostres avantpassats” com bé ha recordat el síndic general, Carles Ensenyat.

El seu discurs inaugural ha servit així per posar un primer maó al que seria una tarda espectacular entre molt soroll de petards i ambientació musical, i per posar de manifest que “aquest és el primer any en què es rodaran les falles a les set parròquies d’Andorra“, una fita inèdita fins ara i que també coincideix amb la celebració que Encamp torna a acollir la tradició vuit anys més tard, el qual costa d’imaginar tenint en compte que el territori destaca per ser un dels més fidels a preservar tota classe de tradicions com ara el Carnaval o les festes populars. A banda d’això, també ha estat una inauguració de la revetlla molt especial perquè s’ha pogut designar oficialment a Ferran Mata com a nou fallaire major de les Valls d’Andorra, rellevant a Marco Castro, així com saludant als diferents fallaires menors.

A dalt; el síndic general dona el discurs inaugural per encetar la revetlla; a baix; l’avui designat oficialment com a nou fallaire major, Ferran Mata, després d’una intensa i enèrgica rodada de falles que ha deixat impressionat al públic congregat a la plaça del Consell General. | El Periòdic / P.M.

Amb la capa vermella ja sota les seves esquenes, Mata ha protagonitzat un dels moments més sorprenents que ha deixat aquesta jornada prèvia a l’encesa de petards d’aquesta nit, pronunciant abans, però, un emotiu discurs en què ha reivindicat la importància de la tradició fallaire i “més podent-se efectuar enguany per arreu, tot i que estic molt nerviós ara mateix per la situació, però havent estat un vertader plaer haver pogut trobar la clau daurada en la recerca de l’argolla a Fontargent i també veure a tanta canalla interessada i participant en la festa”. Tot seguit, l’ordinenc ha fet rodar la falla d’una manera enèrgica, vibrant i intensa com mai s’havia vist, fins i tot fent-ho estirat a terra i fins a apagar així el foc al davant de la Casa de la Vall. “Que rodi sempre el foc!”, han estat les seves paraules davant d’un centenar de persones.

Val a dir que minuts abans s’ha produït l’apropament a la flama dels petits fallaires de cada parròquia, iniciant per Canillo, seguida per la Massana i Ordino, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escades-Engordany i, finalment, Encamp. Una més que aplaudida actuació és el que han protagonitzat els petits fallaires lauredians, qui vestits de vermell i amb unes ‘gallines’ recreades a les mans, han conduït un ball divertit i costumista. De manera que ni la intensa pluja que presenciàvem a primera hora de la tarda ha pogut frenar la celebració d’una festa que és patrimoni mundial i senya d’identitat d’aquest país.

A dalt; els petits fallaires d’Andorra la Vella encenen les llums amb l’ajuda del cònsol encampadà, Xavier Fernàndez; a baix, els petits fallaires de Sant Julià de Lòria ofereixen un divertit espectacle acrobàtic. | El Periòdic / P.M.