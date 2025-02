La Massana i Santa Coloma apleguen un Carnaval original amb tota mena de disfresses

Més de 800 infants han desfilat pel centre de la Massana, primer a ritme de batucada i després amb els temes musicals més moguts i ballables. Val a dir que la temàtica d’aquest any ha estat els Jocs dels Petits Estats 2025, i per això s’han pogut veure disfresses de tots els esports possibles; des de natació a bàsquet o atletisme, entre altres. Com és habitual, els centres escolars han desplegat tota la seva creativitat per convertir la Rua de Carnaval en una autèntica festa de diversió!

Així, els mestres de l’escola andorrana, francesa i Àgora han estat al capdavant de cada comparsa, dirigint i animant els participants. En aquest sentit, també han participat a la Rua els monitors de l’esplai i del Punt 400, que han fet ballar tant els infants com el públic.

Després de la desfilada, tots els menuts s’han aplegat a la plaça de l’Església, on han fet diverses coreografies i han gaudit així de la festa. Val a dir que s’ha repartit fruita per reposar forces a tothom. Des de la corporació parroquial desprenen que l’organització de la Rua és possible gràcies a la implicació dels centres escolars i la logística a càrrec dels equips de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Circulació, Manteniment i Via Pública.

Pel que fa a la resta de programació, aquest diumenge 23 de febrer tindrà lloc el clàssic Concurs infantil de disfresses a la sala de la Closeta. De manera que de les 16.30 a les 17.00 hores es podran fer les inscripcions i, un cop enllestides, començarà el concurs, el qual premiarà diferents categories, com ara l’originalitat, la creativitat o el component sostenible. Els premis consistiran en vals de compra a diferents establiments de la Massana.

Altrament, durant la setmana de Carnaval, al marge de les activitats de l’Esplai i el Punt 400, també hi haurà el pròxim dimecres 26 de febrer el taller creatiu “Aquest Carnaval, fem la mosca” per a infants de totes les edats i a càrrec de La Capsa. Per assistir al taller cal inscripció prèvia al telèfon 344 506.

La jornada ‘groga’ a Santa Coloma

Més de 2.200 alumnes de maternal i primària dels centres escolars d’Andorra la Vella i Santa Coloma han omplert aquest divendres les avingudes d’Enclar i Santa coloma de molt color i festa, amb predomini de les disfresses grogues en representació dels ‘emojis’. De forma que la desfilada de les escoles ha significat el tret de sortida al Carnaval a la parròquia, els actes populars del qual arrencaran la setmana vinent amb la penjada divendres del Carnestoltes.

A la desfilada hi han pres part l’escola andorrana d’Andorra la Vella, el col·legi Janer, el Sant Ermengol, les escoles franceses d’Andorra la Vella i de Santa Coloma i el British College of Andorra, així com les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma, la Fundació Privada Meritxell i també gent gran de la parròquia.

Un moment de la cercavila de Carnaval corresponent a les escoles a Santa Coloma. | ANA M.F.