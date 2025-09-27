Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, a la Setmana del llibre en català. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Cultura
Setmana del llibre

La literatura andorrana, protagonista de la Setmana del Llibre en català d’aquest cap de setmana a Barcelona

Bonell diu que "la llengua catalana és molt més que el llegat cultural que hem rebut dels pares i els padrins: és una eina de cohesió i de futur"

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha participat aquest matí als actes centrats en la producció editorial andorrana en el marc de la 43a Setmana del llibre en català que se celebra a Barcelona durant aquest cap de setmana. Bonell ha assegurat que la presència del sector andorrà a la fira “ajuda a teixir vincles i a projectar la llengua i la literatura en català amb confiança i amb ambició de futur”. “Per a nosaltres, la llengua catalana és molt més que el llegat cultural que hem rebut dels pares i els padrins: és una eina de cohesió i de futur”, ha reivindicat durant la seva intervenció, fent esment que el Govern treballa “amb convicció, també a través de la literatura i de les obres que avui presentem, perquè cada llibre publicat en català ens recorda que la nostra llengua, la llengua que tenim en comú, pot expressar tots els mons possibles”.

La 43a edició de la Setmana del llibre en català oferirà prop de 200 títols andorrans donant relleu a les novetats

Llegir

La ministra també ha recordat que la resta de vincles que compta el ministeri per fer difusió de la producció editorial andorrana en català, com la Fira del llibre d’Organyà. A més, durant l’estada a la fira, s’ha saludat amb el president de la Generalitat de Calalunya, Salvador Illa.

Al llarg del Matí d’Andorra, s’han presentat les principals novetats editorials del Principat d’enguany, com ‘L’estafador que va ser rei’, de Jorge Cebrián (Anem Editors), ‘Sentinella’, de Joan Peruga (Editorial Andorra) o el guanyador del Premi Fiter i Rossell 2025, ‘Tolls’ de Nil Forcada (Pagès editors). També s’ha dut a terme una lectura dramatitzada d”Un any de la nostra vida’, de Xavi Fernández (Editorial Masegosa) i s’han presentat llibres agrupats al voltant de la narrativa del Pirineu, ja que l’estand en el qual Andorra participa també acull l’Associació Llibre del Pirineu.

Comparteix
Notícies relacionades
Un diàleg entre música i patrimoni a l’església de Sant Joan de Caselles enceta el cicle ‘Ecos del romànic’
Sant Julià dona el tret de sortida a la Vila Medieval amb un nou fil conductor de fantasia i més activitats familiars
El Caldes Festival torna amb el suport d’Els Amics de les Arts i l’objectiu de donar vida a la part alta d’Escaldes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura
Un diàleg entre música i patrimoni a l’església de Sant Joan de Caselles enceta el cicle ‘Ecos del romànic’
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià dona el tret de sortida a la Vila Medieval amb un nou fil conductor de fantasia i més activitats familiars
  • Cultura, Parròquies
El Caldes Festival torna amb el suport d’Els Amics de les Arts i l’objectiu de donar vida a la part alta d’Escaldes
Publicitat
Entrevistes culturals
Aina Sánchez
Actriu
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu