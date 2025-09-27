La literatura andorrana, protagonista de la Setmana del Llibre en català d’aquest cap de setmana a Barcelona

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha participat aquest matí als actes centrats en la producció editorial andorrana en el marc de la 43a Setmana del llibre en català que se celebra a Barcelona durant aquest cap de setmana. Bonell ha assegurat que la presència del sector andorrà a la fira “ajuda a teixir vincles i a projectar la llengua i la literatura en català amb confiança i amb ambició de futur”. “Per a nosaltres, la llengua catalana és molt més que el llegat cultural que hem rebut dels pares i els padrins: és una eina de cohesió i de futur”, ha reivindicat durant la seva intervenció, fent esment que el Govern treballa “amb convicció, també a través de la literatura i de les obres que avui presentem, perquè cada llibre publicat en català ens recorda que la nostra llengua, la llengua que tenim en comú, pot expressar tots els mons possibles”.
La ministra també ha recordat que la resta de vincles que compta el ministeri per fer difusió de la producció editorial andorrana en català, com la Fira del llibre d’Organyà. A més, durant l’estada a la fira, s’ha saludat amb el president de la Generalitat de Calalunya, Salvador Illa.
Al llarg del Matí d’Andorra, s’han presentat les principals novetats editorials del Principat d’enguany, com ‘L’estafador que va ser rei’, de Jorge Cebrián (Anem Editors), ‘Sentinella’, de Joan Peruga (Editorial Andorra) o el guanyador del Premi Fiter i Rossell 2025, ‘Tolls’ de Nil Forcada (Pagès editors). També s’ha dut a terme una lectura dramatitzada d”Un any de la nostra vida’, de Xavi Fernández (Editorial Masegosa) i s’han presentat llibres agrupats al voltant de la narrativa del Pirineu, ja que l’estand en el qual Andorra participa també acull l’Associació Llibre del Pirineu.