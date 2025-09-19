La 43a edició de la Setmana del llibre en català oferirà prop de 200 títols andorrans donant relleu a les novetats

Andorra comptarà una edició més amb un estand a la Setmana del llibre en català, que se celebra al Passeig Lluís Companys de Barcelona del 19 al 28 de setembre. La participació en la setmana agruparà sota el mateix estand, el número 41, el Govern, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu, on s’oferiran en total prop de 200 títols donant un relleu especial a les darreres novetats.
La Setmana del llibre en català, que enguany arriba a la 43a edició, és una mostra que té per objectiu promoure la lectura i la venda de llibres en català. Enguany agruparà 312 expositors en 93 casetes.
Andorra hi participa des del 2012, en un inici cada dos anys, i ho fa de forma anual des del 2016. Els objectius de la presència d’Andorra a la setmana són promoure el sector editorial andorrà i pirinenc, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet per encàrrec o amb suport institucional i exposar, d’aquesta manera, una mostra del ventall cultural del Principat i del Pirineu. L’Associació Llibre del Pirineu rep el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) per participar-hi conjuntament amb Andorra.
Entre els editors participants hi ha Publicacions del Govern d’Andorra; Universitat d’Andorra; Editorial Andorra; Aloma Editors; Anem Editors; Marinada Edicions; Editorial Llamps i Trons; Societat Andorrana de Ciències; Trotalibros Editorial; Editorial i Acadèmia Masegosa; Editorial Medusa i Edicions Salòria.