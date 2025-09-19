Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'estand que Andorra té a la Setmana del llibre en català. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Cultura
Setmana del llibre

La 43a edició de la Setmana del llibre en català oferirà prop de 200 títols andorrans donant relleu a les novetats

És una mostra que té per objectiu promoure la lectura i la venda de llibres en català i que enguany agruparà 312 expositors en 93 casetes

Andorra comptarà una edició més amb un estand a la Setmana del llibre en català, que se celebra al Passeig Lluís Companys de Barcelona del 19 al 28 de setembre. La participació en la setmana agruparà sota el mateix estand, el número 41, el Govern, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu, on s’oferiran en total prop de 200 títols donant un relleu especial a les darreres novetats.

La Setmana del llibre en català, que enguany arriba a la 43a edició, és una mostra que té per objectiu promoure la lectura i la venda de llibres en català. Enguany agruparà 312 expositors en 93 casetes. 

Andorra hi participa des del 2012, en un inici cada dos anys, i ho fa de forma anual des del 2016. Els objectius de la presència d’Andorra a la setmana són promoure el sector editorial andorrà i pirinenc, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet per encàrrec o amb suport institucional i exposar, d’aquesta manera, una mostra del ventall cultural del Principat i del Pirineu. L’Associació Llibre del Pirineu rep el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) per participar-hi conjuntament amb Andorra.

Entre els editors participants hi ha Publicacions del Govern d’Andorra; Universitat d’Andorra; Editorial Andorra; Aloma Editors; Anem Editors; Marinada Edicions; Editorial Llamps i Trons; Societat Andorrana de Ciències; Trotalibros Editorial; Editorial i Acadèmia Masegosa; Editorial Medusa i Edicions Salòria.

Comparteix
Notícies relacionades
L’Hotel Pol es transforma en una galeria d’art per tornar a ser un emblema de Sant Julià de Lòria i, ara, del país
Inaugurada la sisena edició de l’AndArt, un projecte de país amb l’objectiu de “connectar art, natura i territori”
Albert Pla se suma una 67a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella que aposta per la diversitat i noves propostes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura
L’Hotel Pol es transforma en una galeria d’art per tornar a ser un emblema de Sant Julià de Lòria i, ara, del país
  • Cultura
Inaugurada la sisena edició de l’AndArt, un projecte de país amb l’objectiu de “connectar art, natura i territori”
  • Cultura, Parròquies
Albert Pla se suma una 67a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella que aposta per la diversitat i noves propostes
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu