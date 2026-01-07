La Casa de la Vall rep un total de 529 visitants durant la primera setmana de reobertura després de la reforma

La Casa de la Vall ha reobert al públic després dels treballs de reforma i restauració i, des del passat 23 de desembre, ja ha rebut un total de 529 visitants. La seu històrica del parlament andorrà ha registrat aquesta afluència tot i haver obert únicament set jornades des de la reobertura, dues de les quals (la vigília de Nadal i el 31 de desembre) amb horari reduït només en franja de matí. El dia amb més afluència va ser dissabte 27 de desembre, quan un total de 130 persones van visitar l’edifici.
La visita a la Casa de la Vall és gratuïta fins al 14 de març, coincidint amb el Dia de la Constitució
Cal recordar que la visita a la Casa de la Vall és gratuïta fins al 14 de març, coincidint amb el Dia de la Constitució. Aquesta mesura permet que la ciutadania i els visitants puguin conèixer l’estat actual de l’edifici i les diferents estances després de completar-se la primera fase dels treballs de restauració i reforma. Les actuacions continuaran al llarg del 2026 amb la reforma del cap de casa. Pel que fa als horaris, l’edifici obre al públic de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores. Roman tancat els diumenges, dilluns i festius, i l’accés pot veure’s restringit puntualment en cas de visites oficials o actes protocol·laris.