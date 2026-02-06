Un ‘videomapping’ que revisita el patrimoni romànic amb una connexió entre l’Alt Urgell, Andorra i Foix

La façana de la Casa de la Vall acull aquesta tarda una nova proposta de videomapping en el marc de les ‘Nits de videomapping’ del Festival Ull Nu. La peça, titulada ‘TR3’, és obra de Daniel Arellano, fundador de DanDreams Film & Shows, i planteja un recorregut visual que connecta tres territoris del Pirineu —l’Alt Urgell, Andorra i Foix— a partir del patrimoni romànic i del llenguatge audiovisual contemporani. Arellano, en aquest sentit, la defineix com “una connexió triangular” construïda a partir de les estructures romàniques i l’art pictòric, jugant amb el color blau com a fil conductor per proposar “un viatge per les estructures que ens ha deixat l’art romànic al Pirineu”.
La projecció té una durada de tres minuts, una decisió que no és casual. “Jugo molt amb el número tres, també amb la durada de la projecció”, assenyala el creador. Al llarg d’aquest temps, l’espectador pot identificar referències a diversos temples emblemàtics, com Sant Joan de Caselles, Sant Romà de les Bons, l’església de la Cortinada, Pal, Santa Coloma o Sant Cerni d’Engolasters, en un recorregut visual que culmina a Foix. En aquest sentit, l’origen del projecte està vinculat a la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO i a partir d’una proposta impulsada per l’ambaixada francesa: “No és imposat, però sí que va sortir arran de la idea de fer alguna cosa en relació amb la candidatura”, explica.
“Jo volia fer una cosa molt més festiva i bonica que no pas narrativa […] De mica en mica em vaig impregnar de tota aquesta informació i ho vaig trobar molt interessant” – Daniel Arellano
Inicialment, la voluntat era crear una peça eminentment visual. “Jo volia fer una cosa molt més festiva i bonica que no pas narrativa”, reconeix. Amb tot, el procés de documentació —amb fotografies de les esglésies i informació històrica— va acabar influint en el desenvolupament del projecte. “De mica en mica em vaig impregnar de tota aquesta informació i ho vaig trobar molt interessant”, apunta. En aquest procés creatiu també ha tingut un paper rellevant la intel·ligència artificial. “Avui en dia agilitza molts processos”, explica Arellano, qui assegura que això “m’ha permès explorar molt més i agafar-li encara més carinyo al projecte”.
D’aquesta manera, queda clar que ‘TR3’ ha estat un projecte en constant evolució. Arellano admet que no ha estat un procés lineal i que, per primera vegada, es va trobar qüestionant el resultat. “Vaig fer una primera versió, una segona, una tercera, una quarta… i a la quarta no m’agradava”, relata. La solució va passar per deixar reposar la peça. “Després de deixar-la uns dies, la vaig reprendre i la vaig veure amb uns altres ulls”, explica, destacant també la importància de compartir el treball amb l’entorn proper per detectar què funcionava i què calia reforçar.
“Projectar a la Casa de la Vall dona molta responsabilitat, tot i que també és engrescador tenir aquest punt de compromís amb la societat i la cultura” – Daniel Arellano
En aquest sentit, un dels principals reptes ha estat condensar tot el contingut en només tres minuts. “Hi havia molta cosa a explicar i no volia integrar paraules, ni dates”, explica. Així, la decisió ha estat apostar per un llenguatge visual obert, amb imatges figuratives i abstractes, dividides en diferents parts i deixant espai a la interpretació del públic. “És deixar que la gent també pugui imaginar més enllà”, resumeix. Pel que fa a la resposta del públic, Arellano confia que la proposta generi emoció, tot destacant que la intel·ligència artificial permet “donar vida a imatges que ja coneixem, però que adquireixen una altra dimensió”.
Cal destacar, però, que la Casa de la Vall no és un espai nou per a Arellano, qui ja hi havia projectat anteriorment la peça ‘Verd’, centrada en l’energia sostenible. “És un espai molt emblemàtic, i per a mi és molt important tenir l’oportunitat de projectar-hi”, afirma. Com a creador andorrà, assegura que viure i crear al país fa que aquesta experiència sigui “un luxe”, però també una responsabilitat. “Dona molta responsabilitat, tot i que també és engrescador tenir aquest punt de compromís amb la societat i la cultura”, conclou.