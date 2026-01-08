La 19a edició de les Janeiras dona la benvinguda al 30è aniversari del grup de folklore Casa de Portugal

El grup de folklore Casa de Portugal va donar, el darrer cap de setmana, el tret de sortida de les celebracions del 30è aniversari de l’entitat. Ho va fer amb la 19a edició de les Janeiras, les quals visitaran durant quatre caps de setmana una vintena d’espais del Principat, a més de la Catedral de Santa Maria d’Urgell.
“Abillats amb els vestits tradicionals adequats a l’època hivernal, portaran els cants i el desig de bon any” a diferents esglésies del país. Concretament, el dia 11 visitaran a les 10.30 hores l’església de Sant Julià i Sant Germà de Lòria; el 17 a les 19.30 hores la de Santa Eulàlia d’Encamp; l’endemà a les 12.00 hores la de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana; el 24 a les 19.30 hores la de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany, i el 31 a les 19.00 hores la de Sant Esteve d’Andorra la Vella. La cloenda, assenyalen, està prevista el dia 31 al Consolat General de Portugal.
A més de les Janeiras, el grup està preparant un conjunt d’esdeveniments culturals al llarg del 2026, des de la presentació d’un llibre el mes d’abril, un concert musical i el festival de folklore Danses del Món a inicis de maig, coincidint amb la data de fundació de l’entitat. Això sí, el plat fort de les celebracions serà el viatge al Brasil previst per a finals d’octubre, i les celebracions abaixaran el teló a finals de novembre amb la presentació d’un documental enregistrat a Andorra, Espanya i Portugal.