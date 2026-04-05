Juan David Toro s’emporta el primer premi del Solo Sax Competition en una final marcada per l’alt nivell artístic

L’andalús Juan David Toro Martín s’ha imposat en la dotzena edició del Solo Sax Competition, el concurs internacional integrat dins l’Andorra Sax Fest 2026, en una final marcada per un elevat nivell artístic.
El jove músic, de 25 anys, va iniciar la seva formació amb el saxòfon durant la infància i ha desenvolupat la seva trajectòria acadèmica a Andalusia, culminant els estudis superiors al Conservatori de Granada. Al llarg del seu recorregut ha acumulat diversos reconeixements i ha col·laborat amb formacions com l’Orquestra Ciudad de Granada i la Jove Orquestra Simfònica de Granada.
L’andalús ha estat guardonat amb una dotació econòmica de 8.000 euros, a més d’un saxòfon professional i diverses oportunitats artístiques en futures edicions del festival, incloent-hi actuacions i la participació en altres esdeveniments musicals.
La competició ha reunit intèrprets de diversos països i s’ha resolt amb una classificació que ha situat en segona posició el japonès Takaya Minami, seguit de l’espanyol Javier Janeiro Sánchez. També han accedit a la final l’hongarès Kristof Havasi i els russos Arsenii Budanov i Sofiia Petrash.
Paral·lelament, la gala ha acollit la quarta edició dels Sax Awards, uns guardons que reconeixen la tasca de persones i institucions vinculades a la promoció del saxòfon. En aquesta ocasió, s’ha distingit l’Aurelia Saxophone Quartet, formació amb una llarga trajectòria internacional i una aportació destacada al desenvolupament del repertori de cambra per a aquest instrument.
També ha rebut un reconeixement el saxofonista Arno Bornkamp, valorat tant per la seva trajectòria artística com per la seva tasca pedagògica i la seva contribució al creixement del repertori clàssic.