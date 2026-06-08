L’estendard de l’Esbart Santa Anna torna a Escaldes-Engordany després d’un procés de sis mesos de restauració

El Comú d’Escaldes-Engordany ha recuperat l’estendard de l’Esbart Santa Anna després d’un procés de restauració que s’ha allargat durant sis mesos i que ha permès retornar a la parròquia una de les peces més representatives del patrimoni cultural i associatiu escaldenc. Els treballs han estat realitzats per l’empresa Retoc Restauració amb col·laboració amb una especialista en restauració tèxtil.
L’estendard, datat de l’any 1956, presentava diversos signes de deteriorament derivats del pas del temps i del seu ús continuat al llarg de les darreres dècades. El conseller de Cultura, Valentí Closa, ha remarcat que “estem molt satisfets de poder recuperar aquesta peça després d’una restauració excel·lent”, tot afegint que “es tracta d’un element patrimonial de gran valor simbòlic que forma part de la memòria col·lectiva d’Escaldes-Engordany i que mereixia una actuació acurada per garantir-ne la conservació per a les futures generacions”.
“Es tracta d’un element patrimonial de gran valor simbòlic que forma part de la memòria col·lectiva i que mereixia una actuació acurada per garantir-ne la conservació per a les futures generacions” – Valentí Closa
La intervenció ha consistit en dues accions ben diferenciades. D’una banda, s’ha dut a terme la restauració de la part tèxtil, una de les fases més complexes del procés, la qual ha consistit principalment en la neteja i consolidació del teixit per preservar-ne al màxim les característiques originals. De l’altra, s’ha restaurat l’asta i els elements metàl·lics decoratius que sostenen l’estendard, retornant-los el seu aspecte original i garantint-ne la conservació.
L’estendard té un alt valor simbòlic per a l’Esbart Santa Anna. La peça és una cessió de l’Orfeó d’Escaldes, que en va confiar la custòdia a l’esbart, i des d’aleshores ha estat present en els actes oficials de l’entitat i en les seves participacions fora d’Andorra. Més enllà de la seva funció representativa, s’ha convertit en un símbol de l’esbart, de la parròquia i del país.
Un cop incorporat al fons del departament de Cultura, l’estendard quedarà custodiat pel comú fins que es disposi d’una vitrina feta a mida que en permeti l’exposició pública en les condicions òptimes de conservació. Aquesta actuació permetrà apropar la peça a la ciutadania i continuar posant en valor el patrimoni cultural i associatiu d’Escaldes-Engordany. Paral·lelament, l’Esbart Santa Anna n’elaborarà una rèplica que serà la destinada a l’ús habitual.