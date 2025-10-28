Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Johannes Stroebel és el guanyador del IX Premi internacional d'economia Calvó-Armengol.
  • Cultura
Reconeixement a l’excel·lència acadèmica

Johannes Stroebel, guardonat amb el IX Premi Calvó-Armengol per les seves aportacions a l’anàlisi de xarxes socials

El professor de la New York University és distingit pel Govern i la BSE per investigar la relació entre connexions socials i resultats econòmics

El Govern i la Barcelona School of Economics (BSE) han fet públic el nom del guanyador del IX Premi internacional d’economia Calvó-Armengol, que en aquesta edició ha recaigut en Johannes Stroebel, professor de Finances a la Stern School of Business de la New York University (NYU).

El jurat ha distingit l’acadèmic per les seves aportacions innovadores en l’estudi de com les relacions socials, les creences i les interaccions humanes influeixen en els resultats econòmics i financers. Aquest reconeixement consolida una trajectòria ja avalada per altres distincions internacionals com el Fischer Black Prize de l’American Finance Association, la Sloan Research Fellowship i la Carnegie Fellowship.

El professor Johannes Stroebel, de la New York University, és reconegut pel seu treball sobre l’impacte de les connexions socials en l’economia.

En les seves declaracions, Stroebel ha expressat el seu agraïment pel guardó i ha destacat la influència que el treball teòric d’Antoni Calvó Armengol ha tingut en la seva recerca sobre els efectes econòmics de les xarxes socials. Ha remarcat també la importància creixent d’entendre com el teixit social condiciona el funcionament de l’economia actual.

El jurat del premi ha estat integrat pels professors Antonio Cabrales (Universitat Carlos III de Madrid), Melissa Dell (Harvard University), Benjamin Golub (Northwestern University) i Joan Llull (Institut d’Anàlisi Econòmica – CSIC i BSE).

