Cultura i entreteniment a l'aire lliure

Escaldes-Engordany reprèn les visites teatralitzades per redescobrir el patrimoni de la parròquia

Les propostes ‘Turistes i banyistes’ i ‘De pont a pont’ se sumen a la nova Ruta de Caldes dins del projecte ‘De Rutes’, actiu des del 2011

Un any més, el comú d’Escaldes-Engordany aposta per les visites teatralitzades com a eina per difondre la història i els valors culturals de la parròquia. Amb un format amè i accessible, les propostes busquen apropar el patrimoni als visitants mitjançant escenes d’humor representades pels carrers i espais emblemàtics de la localitat.

Entre les activitats programades destaca la continuïtat de l’obra ‘Turistes i banyistes’, centrada en la relació històrica entre Escaldes-Engordany i l’aigua. La representació rememora costums antics, anècdotes de viatgers i dades curioses vinculades al turisme termal. Els passis tindran lloc els dies 2 d’agost, a les 21.45 hores, 22.00 hores i 22.15 hores, i 3 d’agost, a les 11.00 hores, 11.15 hores i 11.30 hores, amb sortida des de la placeta de l’Esbart Santa Anna. Cada sessió estarà limitada a 25 persones.

La segona proposta, ‘De pont a pont’, proposa una ruta escènica a través de dues estructures històriques recentment restaurades: el pont de la Tosca i el pont d’Engordany. Mitjançant representacions teatralitzades, el públic podrà conèixer la història i el valor patrimonial d’aquestes construccions. Les funcions tindran lloc el 9 d’agost a les 18.00 hores, 19.30 hores i 21.00 hores, i el 10 d’agost a les 11.00 hores, amb inici des de la placeta del Madriu. L’aforament serà de 20 persones per sessió i les actuacions aniran a càrrec dels actors de l’Animal Escola de Teatre, amb la col·laboració de l’Esbart Santa Anna.

A banda de les representacions, el comú amplia el projecte ‘De Rutes’, vigent des del 2011, amb una nova incorporació: la Ruta de Caldes, centrada en les aigües termals i els orígens del turisme a Andorra. Aquesta se suma a les tres rutes ja existents: la Ruta de l’Art, la Ruta d’Engordany i la Ruta de l’Aigua i el Granit. Les visites es fan amb cita prèvia a l’Oficina de Turisme i s’organitzen segons la demanda, amb un màxim de 10 participants per grup, sense mínim requerit.

Les activitats estan concebudes per a un públic familiar i volen fer de la cultura una experiència participativa i atractiva. Les entrades per a les visites teatralitzades tenen un preu simbòlic de tres euros i es poden adquirir a través del web www.e-e.ad.