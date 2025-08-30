Encamp celebra els 30 anys com a ciutat pubilla sardanista amb la intenció d’arrelar la tradició al poble

Tres dècades de tradició i aplec sardanista són les que s’han celebrat aquest dissabte a la plaça dels Arínsols d’Encamp, ciutat ja consolidada com a pubilla de la sardana. Com ja és habitual, d’onze agrupacions sardanistes s’han reunit per fer el concurs de les colles sardanistes que, enguany, ha arribat a la 30a edició. Totes elles provinents de Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Ponts, Balàfia, Bellvís i Vilanova de Bellpuig.
“Celebrem el 36è aplec sardanista, el 30è concurs de colles també i celebrem els 30 anys d’Encamp com a ciutat pubilla, que som l’única ciutat del nostre país en ser-ho. Llavors hem preparat una celebració especial” ha declarat el conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú d’Encamp, Joan Sans. De fet, conservar la tradició de la ballada de sardanes és un aspecte que no es vol perdre. Enguany, amb la col·laboració de la colla sardanista d’Andorra, la corporació comunal va impulsar uns tallers de sardana que es feien cada dimecres a la plaça Sant Miquel. “Ha estat tot un èxit. Teníem unes 15-20 persones per taller i hi havia des de petits fins a gent gran” ha valorat.
Si bé la parròquia tenia una associació, la qual es va dissoldre fa un parell d’anys, ara es treballa per poder arrelar la dansa i intentar que torni a ressorgir la tradició. “Som una ciutat pubilla. Aquest any la xifra de colles participants ha crescut per commemorar l’aniversari i creiem que l’aplec s’ha de continuar fent” ha destacat Sans.
Dividits en grups de veterans, grans, infantils i alevins, les onze agrupacions s’han reunit per ballar les seves sardanes i, a més, acabar amb una sardana de germanor on també s’ha unit gent del poble i les autoritats. En la categoria de veterans, el top tres ha estat format per l’Enèrgica de Terrassa, la Fonts de Valldans de Ponts i la colla Xalem de Bellvís. Amunt i Crits (categoria grans), Petits Amunt i Crits (categoria infantils), i La Guineu Saltirona (categoria alevins) han estat vencedors de les seves categories. També han participat les colles Encara hi Som, Continuïtat, Sempre Amunt, Grup Sardanista Balàfia i Geltruenca en la categoria veterans.
La jornada, però, ha començat a les 10.40 hores en què la plaça ha vist l’actuació dels Castellers d’Andorra, que han realitzat un pilar davant de l’escultura de Josep Maria Xart, dedicada a la sardana. La tarda s’ha vist culminada amb l’entrega de premis del concurs i, per les 22 hores, s’ha preparat una audició de sardanes de set tirades a càrrec de la cobla La Flama de Farners.
El 36è aplec de sardanes, programat per diumenge a partir de les 11.00 hores, comptarà amb la interpretació d’una dotzena de sardanes a càrrec de les cobles La Flama de Farners i la Jovenívola de Sabadell. També es podrà gaudir de l’anual vermut popular (12 hores) i de la ballada de tretze sardanes més a la tarda, tot a la plaça dels Arínsols.
Una de les colles infantils durant la ballada de sardanes del 30è concurs de sardanes d’Encamp. | ANA