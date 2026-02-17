El tribunal condemna al rei Carnestoltes per la mancança d’identitat en els noms comercials del Principat

Escaldes-Engordany i Andorra la Vella han celebrat aquest dimarts el tradicional judici i la posterior cremada del rei Carnestoltes en un acte que ha combinat humor, crítica i referències a l’actualitat. Durant les danses de l’Esbart Santa Anna i l’Esbart d’Andorra la Vella, s’ha pogut escoltar la frase “Al Carnaval, tot s’hi val”, una expressió que, intencionada o no, ha ressonat amb força després de la polèmica generada enguany en una altra parròquia.
La sàtira ha posat primer el focus en la llengua i la identitat. Amb una figura que evocava el president nord-americà Donald Trump i amb una bandera dels Estats Units penjada al coll, la representació ha ironitzat sobre el pes creixent de l’anglès i sobre com alguns noms comercials han anat deixant de banda el català, llengua oficial del país.
“Al Carnaval, tot s’hi val”, una expressió que ha ressonat amb força en una edició marcada per la polèmica i la sensibilitat a flor de pell
Tot seguit, la crítica s’ha centrat en el model urbanístic i en la transformació del paisatge. Les torres d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella han esdevingut símbol d’aquesta evolució accelerada, en una clara al·lusió al debat sobre la inversió estrangera i la crisi de l’habitatge.
En clau política, el tribunal ha dedicat una estirada d’orelles als cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany —Sergi González i Rosa Gili—, ironitzant sobre la relació entre majoria i oposició i la percepció que aquesta darrera no sempre és escoltada.
La representació ha continuat amb l’aparició d’influencers que han obert una cafeteria al Principat, retratats amb humor com a nous emprenedors més pendents de la imatge i les xarxes socials que no pas de l’esforç quotidià. En el mateix to burlesc, el tribunal ha suggerit que potser alguns haurien de treballar tant o més que aquests creadors de contingut.
El judici del rei Carnestoltes ha convertit la plaça en un mirall crític del país, entre la sàtira política, la identitat lingüística i el debat sobre el model urbanístic
Les cues habituals a la plaça de la Rotonda també han tingut el seu moment de protagonisme, acompanyades de la fama creixent dels creps que s’hi venen i que s’han fet virals a TikTok, convertint el creper de la rotonda en un fenomen digital.
Només al tram final del judici s’han recuperat les referències històriques, amb al·lusions al primer rei autoproclamat del Principat, Boris Skossyreff —conegut com a Boris I—, així com al rei Felip V, tancant així el cercle entre passat i present en clau satírica.
La jornada ha culminat amb la tradicional cremada del rei Carnestoltes, enmig d’un ambient festiu i amb grans i petits acomiadant-lo fins a l’any vinent, posant punt final a uns dies de disbauxa i crítica que, com marca la tradició, donen pas a la Quaresma.