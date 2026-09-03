Frikking Days celebra la primera edició amb l’ambició de convertir-se en el gran punt de trobada friqui d’Andorra

A tot arreu hi ha friquis. Gent amb una gran passió per alguna cosa en concret, tot i que normalment aquesta paraula s’utilitza més per referir-se als aficionats als còmics, l’anime, el manga o els videojocs, entre altres. Andorra no n’és l’excepció i, tot i ser un país petit, amaga diverses comunitats d’aquestes persones que sovint passen desapercebudes. “Penso que hi ha moltes ‘cèl·lules’ friquis que estan molt disseminades i que gairebé no tenen contacte entre elles; som pocs i estem escampats. Aleshores vam pensar que podríem crear un lloc, un nucli, per reunir-nos cada any i que aplegués tots els grups. Un esdeveniment per ajuntar-ho tot”, ha declarat l’Àlex, un dels organitzadors de Frikking Days, el primer gran saló que se celebra a Andorra amb l’objectiu d’acollir, en un mateix lloc i durant tres dies, els diferents grups d’entusiastes de tots els àmbits.
“Vam pensar que podríem crear un lloc, un nucli, per reunir-nos cada any i que aplegués tots els grups. Un esdeveniment per ajuntar-ho tot” – Alex
Aquesta primera edició aposta per un programa molt extens i variat, destinat a tots els públics, a més de comptar amb la participació de nombrosos convidats. “Venen dos màxims exponents d’escultors de figures 3D, que són el Martín Canale i el Franco Carlesimo; la Karen Madrid, que és la periodista més important reconeguda del medi en cultura friqui, comissària del 42. Els membres de 4d6 faran les primeres jornades de rol; tenim també un concert de K-pop, concursos de literatura, de videojocs, de cosplay i de dibuix”, ha assenyalat l’Àlex.
Tanmateix, la llista inclou moltes altres propostes, com obres de teatre, diferents TCG, jocs de taula i tallers de literatura, entre altres. Addicionalment, Frikking Days també compta amb dos tornejos: un de ‘Magic: The Gathering‘, un joc de cartes, i l’altre de ‘Warhammer 40.000‘, un joc d’estratègia militar. Tots dos tornejos tenen un cost d’inscripció de 50 euros, en el qual està inclosa l’entrada general, i els vencedors guanyaran una entrada per participar en la final europea, en el cas de ‘Magic’, i a la final mundial, en el cas de ‘Warhammer 40K’.
«Podem fer coses molt xules per establir aquí, a Andorra, un esdeveniment friqui que duri per sempre» – Alex
Amb més de 64 estands i 7 foodtrucks temàtics, es preveu que aquest saló, el qual tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 d’octubre al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, compti amb un gran nombre d’assistents. Els organitzadors tenen “una projecció, tenint en compte que és pont, que ens mourem prop de les 8.000 o 10.000 persones en total. Això són unes 3.000 persones per dia. Llavors, sabem que això per a Andorra és superambiciós”. Les entrades tenen un cost de 15 euros per un dia i de 30 euros per assistir-hi els tres dies.
Amb tot, l’esdeveniment fa una forta aposta per posar el Principat sobre el mapa, remarcant que “ens queixem que mai es fa res a Andorra, però quan ho tenim no ho apreciem. I això és un hàndicap. Ens movem per anar al Saló del Manga de Barcelona, però no per anar al Saló del Còmic de la Massana, que el tenim aquí al costat”. “Pensem que tenim un pressupost molt limitat. Però també pensem que, si treballes de cor i amb passió i intentes retornar al màxim, penso que podem fer coses molt xules per establir aquí, a Andorra, un esdeveniment friqui que duri per sempre”, ha afegit l’Àlex.