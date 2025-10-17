Costums i tradicions veïnes

El folklore portuguès es desplaça a Múrcia per participar en la trobada ‘Puente Tocinos, la cuna del Belén’

La cita, organitzada pel Grupo Folklórico La Morenica de Puente Tocinos, comptarà amb el Grupo Folklórico Los Batanes de Càceres

El Grup de Folklore Casa de Portugal es desplaça aquest cap de setmana a Múrcia per participar en la trobada ‘Puente Tocinos, la cuna del Belén’, cita organitzada pel Grupo Folklórico La Morenica de Puente Tocinos que també comptarà amb el Grupo Folklórico Los Batanes, de Càceres. Durant el matí de dissabte, els amfitrions han programat una visita cultural al centre històric de la ciutat espanyola, amb recepció inclosa a l’ajuntament a càrrec de la vicealcaldessa, Rebeca Pérez. A les 20.00 hores està prevista la recepció dels grups a càrrec de la Junta Municipal de Puente Tocinos, encapçalada per l’alcaldessa, Marta Cano. Posteriorment, l’esdeveniment seguirà a la Plaça América de Puente Tocinos. En acabar la trobada, els organitzadors proporcionaran un sopar de germanor. De tornada a Andorra, el Grup de Folklore Casa de Portugal prepararà la participació en la Fira d’Associacions integrada a la 49a edició de la Fira d’Andorra.

