Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Membres del Grup de Folklore Casa de Portugal. | Grup de Folklore Casa de Portugal
El Periòdic d'Andorra
  • Cultura
Costums i tradicions veïnes

El folklore portuguès es desplaça a Múrcia per participar en la trobada ‘Puente Tocinos, la cuna del Belén’

La cita, organitzada pel Grupo Folklórico La Morenica de Puente Tocinos, comptarà amb el Grupo Folklórico Los Batanes de Càceres

El Grup de Folklore Casa de Portugal es desplaça aquest cap de setmana a Múrcia per participar en la trobada ‘Puente Tocinos, la cuna del Belén’, cita organitzada pel Grupo Folklórico La Morenica de Puente Tocinos que també comptarà amb el Grupo Folklórico Los Batanes, de Càceres.

Durant el matí de dissabte, els amfitrions han programat una visita cultural al centre històric de la ciutat espanyola, amb recepció inclosa a l’ajuntament a càrrec de la vicealcaldessa, Rebeca Pérez. A les 20.00 hores està prevista la recepció dels grups a càrrec de la Junta Municipal de Puente Tocinos, encapçalada per l’alcaldessa, Marta Cano. Posteriorment, l’esdeveniment seguirà a la Plaça América de Puente Tocinos.

En acabar la trobada, els organitzadors proporcionaran un sopar de germanor. De tornada a Andorra, el Grup de Folklore Casa de Portugal prepararà la participació en la Fira d’Associacions integrada a la 49a edició de la Fira d’Andorra.

Comparteix
Notícies relacionades
Entre muntanyes tapades i silencis urbans, els andorrans busquen en els fotogrames allò que el paisatge ja no diu
Patrimoni documenta 57 gravats nous, entre els quals destaquen tres conjunts de gran rellevància a Ordino i Encamp
La nova temporada artística d’Escaldes portarà l’antic Egipte, Marilyn Monroe i grans noms de l’escultura moderna

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura
Entre muntanyes tapades i silencis urbans, els andorrans busquen en els fotogrames allò que el paisatge ja no diu
  • Cultura
Patrimoni documenta 57 gravats nous, entre els quals destaquen tres conjunts de gran rellevància a Ordino i Encamp
  • Cultura, Parròquies
La nova temporada artística d’Escaldes portarà l’antic Egipte, Marilyn Monroe i grans noms de l’escultura moderna
Publicitat
Entrevistes culturals
Jordi Núñez
Arquitecte i gerent de Promusa
Aina Sánchez
Actriu
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu