  • Els cantaires de la Coral Casamanya durant l’actuació de les caramelles. | ANA / M.R
Agències
Tradició viva als carrers d’Ordino

El centre històric d’Ordino s’omple de música i tradició amb les caramelles per celebrar l’arribada de la primavera

La Coral Casamanya protagonitza la jornada amb un recorregut pels carrers i un repertori que combina peces tradicionals i l’himne nacional

Les caramelles han tornat a omplir, un any més, els carrers del centre històric d’Ordino, en una jornada que ha combinat tradició, música i ambient de poble. A partir de les 12 hores del migdia, la plaça Major s’ha anat omplint de curiosos i veïns —alguns també turistes— amb ganes de seguir en directe l’actuació de la Coral Casamanya, encarregada, com és habitual, de posar banda sonora a la diada. Amb un recorregut pels carrers i places de la vila, els cantaires han anat apropant les caramelles als diferents racons del nucli antic. Durant l’actuació, han interpretat diverses peces, entre les quals algun vals i l’himne d’Andorra, el Gran Carlemany, que no ha faltat en el repertori.

El director de la coral, Josep Puig, ha recordat que es tracta d’una tradició que es remunta a l’edat mitjana, inicialment vinculada a cants religiosos que celebraven el renaixement de Jesús i l’arribada de la primavera. Amb el temps, però, aquesta expressió ha anat evolucionant. En aquest sentit, ha destacat la figura d’Anselm Clavé, que en va fer una adaptació més popular, introduint cançons que els nois cantaven a les noies, donant un toc més proper i popular a la tradició.

