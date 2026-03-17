El Centre Cultural Lauredià s’inaugurarà el 25 de juny amb protagonisme destacat per als dos auditoris i la façana

El 25 de juny el Centre Cultural Lauredià viurà la seva gran inauguració després de la seva reobertura parcial el gener del 2025. Tal com va avançar l’Altaveu i ha confirmat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, en declaracions a EL PERIÒDIC, la intenció del comú és fer d’aquest esdeveniment una cosa “inoblidable”. “Que la gent que vingui i assisteixi a aquesta inauguració se’n recordi més tard”, ha afegit.
Amb la voluntat de no desvetllar les sorpreses previstes, Cortesao no ha entrat en molts detalls. El que sí que ha pogut explicar és que l’objectiu és que aquesta inauguració compti, per una banda, amb els actes “més institucionals”, habituals en aquestes ocasions i, per l’altra, amb actuacions de les diferents entitats i associacions culturals i socials de la parròquia. “Mirarem de fer una inauguració que respecti aquesta part més institucional d’inauguració o reinauguració d’un edifici, però també intentar a nivell artístic crear quelcom que sigui transcendental en el temps”, ha detallat.
“Mirarem de fer una inauguració que respecti aquesta part més institucional d’inauguració o reinauguració d’un edifici, però també intentar a nivell artístic crear quelcom que sigui transcendental en el temps” – Sofia Cortesao
En aquest sentit, la cònsol menor ha manifestat que avui dia “estem treballant en la proposta artística”, tot i que, com s’ha esmentat, des del comú es prefereix no donar molts detalls “perquè si no desvelaríem les sorpreses”. No obstant això, ha subratllat que la inauguració girarà al voltant de tres espais: els dos auditoris (Rocafort i Claror), i la façana. “Podem desvelar que aquests tres espais tindran més protagonisme el dia de la inauguració”.