Crèdit extraordinari d’1,3 milions d’euros per acabar el Centre Cultural: “Tindrem un edifici renovat i funcional”

El Consell de Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat un crèdit extraordinari d’1,3 milions d’euros per fer front a l’increment del cost de la reforma del Centre Cultural lauredià, una actuació que acabarà superant els 14 milions d’euros. La decisió s’ha pres per poder cobrir l’augment del pressupost detectat durant l’execució de les obres, després de constatar que l’afectació de l’incendi del novembre del 2022 era més greu del que s’havia previst en l’anàlisi inicial i a l’inici dels treballs.
El cònsol major, Cerni Cairat, ha explicat que el cost total de la reforma, fins a la finalització prevista a finals de maig, se situarà “al voltant d’aquests 14 milions d’euros”. D’aquest import, ha recordat que inicialment l’asseguradora preveia cobrir uns 3,5 milions, una quantitat que, després de les negociacions, s’ha acabat elevant fins als 7,5 milions ja abonats. Segons Cairat, tenint en compte que es tracta d’un edifici de més de 30 anys que ja necessitava reformes estructurals, “acabarem tenint un edifici plenament funcional, íntegrament reformat i modernitzat, per un import aproximat d’uns 6,5 milions d’euros” assumits pel comú i repartits al llarg dels darrers tres exercicis i mig.
“Era necessari no quedar-nos només amb la lectura de l’augment de la despesa, sinó tenir en compte que l’afectació real de l’incendi era molt més greu del que es va poder analitzar inicialment” – Cerni Cairat
El cònsol ha defensat que no s’ha de mirar l’operació únicament com un augment de despesa, sinó com una inversió ajustada a la realitat de l’obra. Així, ha detallat que, en el moment de contractar l’equip d’arquitectura i l’empresa constructora, no es coneixia encara amb precisió l’abast real dels danys causats pel foc. Això ha fet que el projecte i l’execució avancessin de manera simultània, detectant-se noves afectacions a mesura que s’anaven completant les diferents fases, fet que ha obligat a ampliar contractes o formalitzar-ne de nous.
Cairat ha remarcat que, malgrat l’origen de la intervenció en un incendi, “no vam haver de lamentar danys humans” i que el resultat final serà “un edifici completament renovat, més funcional i més modern, per un import inferior, segurament, al que hauria costat construir-lo de nou”. En aquest sentit, ha subratllat que la previsió actual és poder sufragar la totalitat de l’obra amb la tresoreria de l’ens comunal gràcies a la compensació de les asseguradores. Tot i això, ha puntualitzat que, si calgués, l’ens comunal disposa de pòlisses de crèdit ja contractades per finançar projectes d’inversió, tenint en compte també altres compromisos en marxa com l’adquisició de l’Hotel Pol, de Capsa o l’aportació als pisos per a la gent gran de la Fundació Laurus.
“La previsió és poder finançar la reforma del Centre Cultural amb la pròpia tresoreria del Comú i, si cal, amb les pòlisses de crèdit ja contractades per a inversió” – Cerni Cairat
La plaça Calonge entra en la recta final de les obres
Paral·lelament, el cònsol major ha informat que les obres de reforma de la plaça Calonge avancen segons el calendari previst. Cairat ha indicat que encara resten alguns ajustaments pendents i l’arribada de materials, així com petites correccions en rampes i plataformes, uns treballs que es concentraran durant les vacances escolars de febrer per minimitzar l’afectació al trànsit.
Segons ha explicat, l’actuació permetrà disposar d’un espai central de la parròquia “més net, més funcional i més verd”, solucionant problemes d’insalubritat vinculats als contenidors soterrats i incrementant la presència de vegetació, que es farà més visible amb l’arribada de la primavera. Cairat ha reconegut que les obres han generat molèsties, però ha apel·lat a la paciència dels ciutadans, assegurant que el resultat final obrirà la porta a futures reformes de l’avinguda Verge Canòlich i a una progressiva pacificació del trànsit al centre del poble. La previsió és que la plaça pugui quedar enllestida amb tota probabilitat entre finals de febrer i principis de març.