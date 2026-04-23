Cultura elevarà fins als 19.000 euros l’ajut als editors i prepara un nou model de premis literaris amb vista al 2027

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports incrementarà la dotació econòmica destinada a l’Associació d’Editors, la qual passarà dels 12.000 als 19.000 euros en el marc d’un nou conveni. Així ho ha anunciat la ministra Mònica Bonell, qui ha explicat que aquesta mesura busca reforçar l’activitat del sector i contribuir a assumir les despeses derivades del seu funcionament. “Continuarem donant suport al sector i augmentarem la dotació econòmica que donem a l’Associació d’Editors”, ha afirmat, tot destacant que aquest increment ha de servir per “fer front a totes les despeses que tenen per la seva activitat”.
Part dels recursos també es destinaran a potenciar la projecció exterior de la literatura andorrana. En aquest sentit, Bonell ha recordat la participació en cites com la Fira d’Organyà, la Setmana del Llibre en Català a Barcelona o la Feria del Libro de Madrid, prevista per al mes vinent, així com l’experiència recent a Guadalajara (Mèxic). “El nostre suport continuarà sent el que estem fent des de fa anys”, ha assegurat. L’objectiu, ha afegit, és consolidar la producció local i avançar cap a la seva internacionalització: “Ara que tenim la producció, anem-la a exportar fora”.
En aquest procés, el ministeri treballa conjuntament amb editors i autors per identificar necessitats específiques, com ara la traducció d’obres per facilitar-ne la difusió internacional. “Aquest és el repte de donar a conèixer tota aquesta literatura que es crea aquí al país”, ha indicat la ministra. Paral·lelament, Cultura es troba estudiant un possible replantejament del model de premis literaris, fruit del diàleg amb el sector editorial, el col·lectiu d’autors i els dotadors. Bonell ha explicat que es tracta d’un procés obert que encara s’està definint i que, si es confirma, es presentarà pròximament, tot i que “segurament no ens donarà temps per implementar-lo aquest 2026”.
De cara a l’edició d’enguany, i segons ha destacat la titular de la cartera ministerial, la Nit Literària mantindrà el format actual i inclourà un homenatge al Cercle de les Arts i les Lletres, en reconeixement als seus 48 anys de trajectòria. “Serà una nit per recordar i per retre homenatge a tota la feina feta”, ha destacat Bonell, tot afegint que el ministeri continuarà analitzant el sistema de premis vinculat a aquest esdeveniment.