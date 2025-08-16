Canillo presenta l’Estendard cru de Sant Serni i el monòlit d’homenatge als deportats durant la Festa de Sant Roc

El Comú de Canillo ha presentat avui al migdia la restauració de l’Estendard cru de l’església de Sant Serni, una peça única al país que torna a lluir després d’un acurat procés de conservació. L’acte ha tingut lloc en el marc de la Festa de Sant Roc, en la missa solemne celebrada a l’església de Sant Serni, i ha comptat amb la presència de les autoritats comunals encapçalades pel cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal.
Els treballs de restauració, realitzats al taller de Montserrat Xirau a Vilanova del Vallès, han consistit en la neteja superficial i puntual de la peça, la consolidació i reintegració del teixit i la confecció d’un folrat de protecció al revers. El projecte ha tingut un cost proper als 7.000 euros, finançats a parts iguals entre el Comú de Canillo i el Ministeri de Cultura, que també n’ha donat el suport tècnic. Per motius de conservació, l’estendard només s’exposarà a l’església de Sant Serni durant uns mesos a l’any.
Un instant de l’acte. | Comú de Canillo