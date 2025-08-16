Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un instant de l'acte. | Comú de Canillo
Peça restaurada

Canillo presenta l’Estendard cru de Sant Serni i el monòlit d’homenatge als deportats durant la Festa de Sant Roc

El projecte ha tingut un cost proper als 7.000 euros, finançats a parts iguals entre el comú canillenc i el Ministeri de Cultura

El Comú de Canillo ha presentat avui al migdia la restauració de l’Estendard cru de l’església de Sant Serni, una peça única al país que torna a lluir després d’un acurat procés de conservació. L’acte ha tingut lloc en el marc de la Festa de Sant Roc, en la missa solemne celebrada a l’església de Sant Serni, i ha comptat amb la presència de les autoritats comunals encapçalades pel cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal.

Els treballs de restauració, realitzats al taller de Montserrat Xirau a Vilanova del Vallès, han consistit en la neteja superficial i puntual de la peça, la consolidació i reintegració del teixit i la confecció d’un folrat de protecció al revers. El projecte ha tingut un cost proper als 7.000 euros, finançats a parts iguals entre el Comú de Canillo i el Ministeri de Cultura, que també n’ha donat el suport tècnic. Per motius de conservació, l’estendard només s’exposarà a l’església de Sant Serni durant uns mesos a l’any.

Un instant de l’acte. | Comú de Canillo

Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
