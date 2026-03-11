Bonell veu en el final de la Nit Literària una oportunitat per impulsar un nou model de premis al Principat

El Govern ha expressat el seu reconeixement a la tasca que el Cercle de les Arts i de les Lletres ha desenvolupat durant més de quatre dècades al capdavant de la Nit Literària Andorrana, però considera que la decisió de l’entitat d’abandonar-ne l’organització obre una oportunitat per replantejar i reforçar els premis literaris impulsats des del mateix Ministeri de Cultura.
La ministra de Cultura, Joventut i Esport, Mònica Bonell, ha volgut agrair públicament la feina feta pel Cercle al llarg dels anys. “Primer de tot, agrair la feina que ha fet el Cercle des de fa més de 46 anys organitzant la Nit Literària i impulsant tots aquests premis a través dels diferents dotadors”, ha afirmat. Segons ha destacat, es tracta d’una tasca “molt important” per al desenvolupament cultural del país i que el Govern “reconeix”.
Tot i la decisió de l’entitat de deixar d’organitzar l’acte a partir del 2026, l’Executiu considera que el moment pot servir per impulsar una nova etapa en el reconeixement del sector literari. Bonell ha recordat que el Ministeri ja fa temps que treballa amb els agents culturals per repensar els premis literaris que impulsa directament l’administració. “Ara és una oportunitat per continuar treballant amb el sector”, ha apuntat, remarcant la voluntat de mantenir un espai que permeti reconèixer la creació literària del país.
El Govern vol mantenir un espai de reconeixement per a la literatura del país amb una Nit Literària “diferent” però amb la mateixa essència
En aquest sentit, la ministra ha avançat que pròximament es presentarà un projecte relacionat amb aquest àmbit, tot i que ha evitat donar-ne detalls perquè abans volen compartir-lo amb el sector cultural. “Abans de comunicar-ho en parlarem amb el sector”, ha indicat.
La proposta en què treballa el Govern passa per impulsar una Nit Literària amb un format renovat. Segons Bonell, la voluntat és recollir l’herència de la iniciativa que ha liderat el Cercle durant gairebé mig segle, però introduint-hi canvis. “És l’oportunitat de recollir la feina que s’ha fet fins ara, que és molt important, i plasmar-ho amb una Nit Literària que serà diferent”, ha explicat. Tot i això, ha assegurat que la nova proposta mantindrà “l’essència de tots aquests anys”.
El Govern també preveu contactar pròximament amb els patrocinadors que fins ara han donat suport als premis literaris vinculats a la Nit Literària. Bonell ha subratllat la importància de mantenir aquest suport. “Ens posarem en contacte amb ells perquè continuïn aquests patrocinis i aquest mecenatge, que no es perdi i que puguem sumar tots a favor de la cultura d’Andorra”, ha conclòs.