Artistes d’Haití, Ucraïna o Iran es donen cita a la novena edició de l’Art Camp amb un missatge de pau i convivència

La residència artística promou el diàleg intercultural i el compromís amb la sostenibilitat, sota el paraigua dels valors de l’Agenda 2030

L’Art Camp Andorra ‘Colors per al Planeta’ ha donat el tret de sortida aquest dijous a la sala La Buna, amb la inauguració oficial de la seva novena edició. La residència artística internacional reuneix enguany 16 creadors de 16 països d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica, entre els quals es troben zones en conflicte com Israel, Palestina, Haití, Iran, Myanmar, Ucraïna o Mauritània. L’estada s’estendrà fins al 18 de juliol i culminarà amb una exposició col·lectiva a l’Era Rossell, del 17 al 31 de juliol.

Durant la inauguració, el president de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), Salomó Benchluch, ha destacat que l’Art Camp busca consolidar-se com “un espai de convivència, esperança i resiliència”, i ha remarcat que tot i no buscar explícitament participants de zones en tensió, “volem ser un far de pau”. “Andorra, amb més de 800 anys de tradició, ha estat un país de pau, i aquí volem que trobin un espai on puguin parlar, expressar-se amb llibertat i construir ponts cap a la pau”, ha afirmat. Des del 2008, l’Art Camp ha reunit prop de 200 artistes i ha generat més de 500 obres originals. El projecte s’ha internacionalitzat amb edicions a Malta, als Emirats Àrabs Units i a Roma, i se’n preveu una nova a la Temple University dels Estats Units l’any 2026.

Per la seva banda, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha subratllat que l’edició d’enguany s’emmarca en el Decenni Internacional de les Llengües Indígenes, impulsat per la UNESCO, i que la diversitat lingüística és també un eix central de la trobada. “Si bé aquests artistes comparteixen llengües internacionals com l’anglès o el francès, cadascun d’ells té la seva llengua pròpia. És un bon moment perquè, a través de les seves obres, puguin posar en valor aquesta riquesa”, ha dit.

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha valorat l’impacte del projecte sobre els participants i ha fet referència al compromís de la parròquia com a Reserva de la Biosfera. “Esperem que l’experiència deixi una empremta duradora”, ha afirmat. En la mateixa línia, la consellera de Cultura, Mònica Armengol, ha recordat la seva pròpia participació com a artista en edicions anteriors i ha reivindicat el suport institucional a la creació. “A partir del moment que tens una visió creativa, no hi ha diferències ni conflictes; tot parteix d’un llenguatge comú”, ha expressat.