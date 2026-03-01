Arnau Orobitg i Mandarine Stillwagoon guanyen el concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa amb ‘Therion’

Els artistes Arnau Orobitg i Mandarine Stillwagoon han estat els guanyadors de la 20a edició del concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa amb la seva obra ‘Therion’. Els dos virtuosos han esculpit la figura ibèrica esfinx de Balazote, format per un cos de toro alat i el cap d’una persona humana. El segon premi se l’ha endut l’obra ‘Simiot’ i el tercer ha estat per ‘Culebra’. La peça ‘Therion’ també ha guanyat la menció d’excel·lència atorgada pel Comú d’Encamp.
Pel que fa al concurs dels estudiants, el primer premi ha estat per ‘La Pesanta’, dels escultors Clàudia Portolés i David Delgado. Es tracta d’una figura mitològica en forma de llop i que durant la nit es posa sobre el pit d’una persona adormida generant-li opressió. Val a dir que el públic també ha pogut votar. En aquest cas, el premi a la menció d’excel·lència del públic ha estat per ‘Culebra’, amb la qual han escenificat una serp amb unes ales.
Cal recordar que el concurs s’ha reprès després de dos anys sense celebrar-se a causa de la manca de neu que hi havia en el Pas de la Casa els darrers temps. “Estem satisfets perquè per a nosaltres aquest concurs és de referència perquè no n’hi ha cap altre al Pirineu d’aquestes característiques. El més pròxim el podem trobar als Alps. Pels estudiants que hi participen de les escoles professionals que venen i després també per la secció professional és un plaer, ens diuen”, ha detallat el conseller de Cultura d’Encamp, Joan Sans.
Una de les novetats d’enguany ha estat que la corporació encampadana ha decidit incrementar l’import monetari dels premis. El primer premi del concurs dels professionals ha estat de 1.000 euros, mentre que el segon i el tercer s’han endut 750 i 500, respectivament. Pel que fa al dels estudiants, el primer és de 300 euros, el segon de 200 i el tercer de 100, informa l’ANA.