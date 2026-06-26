Areny defensa que Sant Julià no vol «acaparar-ho tot» i reivindica el teatre com a eix del ‘renovat’ Centre Cultural

La reinauguració del Centre Cultural Lauredià ha obert una nova etapa cultural a Sant Julià de Lòria, però no necessàriament una ‘cursa’ per captar qualsevol mena d’espectacle. I és que, amb la «ressaca» encara recent d’ahir, la consellera de Cultura, Teresa Areny, ha defensat que la parròquia ha de preservar el seu perfil propi dins l’ecosistema cultural del país i evitar una sobre programació que desdibuixi allò que històricament l’ha fet diferent. «Sant Julià ha de respectar, igual que els altres comuns respecten Sant Julià, que és bàsicament teatre i arts escèniques», ha afirmat. O el que és el mateix: respectar «el tros de pastís» que li correspon a cadascun.
Anant per pams, i sobre la nit viscuda aquest dijous a la parròquia, Areny ha fet un balanç molt positiu, destacant l’espectacle dirigit per Hansel Cereza i la participació de les entitats culturals lauredianes. Un balanç que té un gust encara més dolç si tenim en compte el vincle personal de la consellera amb l’equipament, ja que, l’any 1992, va ser ella mateixa qui va inaugurar el centre com a directora: «34 anys després tornes a estar aquí amb un altre paper, però amb la mateixa gent i amb les mateixes ganes que la cultura de Sant Julià triomfi», ha expressat.
«És molt important que el teixit associatiu senti l’espai com a seu i propi», ha afegit Areny, tot assegurant que les entitats tindran prioritat per continuar desenvolupant-hi concerts, ballades, festivals i altres projectes. Així, i amb línia al que ja va avançar el cònsol major, Cerni Cairat, instants previs a encetar la inauguració, la consellera ha confirmat que la primera gran aposta serà recuperar la Temporada de Teatre, compartida amb Andorra la Vella, a partir de l’octubre. Una temporada que, «per primera vegada», anirà acompanya d’una programació infantil.
«Ara no començarem a fer programació de música clàssica, perquè ja tenim altres espais o altres iniciatives que cobreixen aquest tros del pastís» – Teresa Areny
És aquí on Areny ha volgut fer un matís, en ser qüestionada per la possibilitat que el nou equipament aculli iniciatives de l’estil del Classicand. «Ara no començarem a fer programació de música clàssica, perquè ja tenim altres espais o altres iniciatives que cobreixen aquest tros del pastís», ha indicat, recordant, així, que el Classicand és una iniciativa de la capital i d’Ordino, conjuntament amb altres socis institucionals i privats. «No és que ara Sant Julià ho hagi d’acaparar tot», ha continuat, tot i deixar clar que això no significa que el Centre Cultural tanqui la porta a noves propostes.
«Qualsevol iniciativa es pot estudiar», ha puntualitzat Areny, sempre que aquesta encaixi amb la «línia cultural» de la parròquia i amb les possibilitats reals de l’equipament: «Les analitzem, les valorem i mirem si encaixen directament dins la nostra perspectiva o objectiu». Així, la consellera laurediana ha insistit que la prioritat és consolidar projectes propis com el Festac, vinculat a les arts escèniques al carrer, i evitar «anar fent bolets» sense una estratègia clara i, alhora, definida. «No tenim recursos indefinits, els tenim molt finits», ha advertit.
«No tot es pot fer aquí […] La nostra idea sempre és prioritzar l’activitat pròpia, la local, la que es dissenya des del comú i des de les entitats» – Teresa Areny
El Centre Cultural pot esdevenir, igualment, com una plataforma per al talent del país? Areny, de nou, ho té clar: «Sempre ha estat un espai d’acollida i de promoció del talent del país, i ho continuarà sent», recordant projectes com el ‘Fils d’Art’ (la segona edició es presentarà dilluns que ve). A més, i recordant de nou les paraules de Cairat, qui ahir es mostrava ‘orgullós’ del volum de sol·licituds rebudes per encetar projectes a l’equipament, Areny ha explicat que les peticions han sigut molt diverses, des de clausures escolars, graduacions, simposis i congressos fins a propostes de teatre, monòlegs, ballet clàssic o activitats vinculades al conveni amb la UdA: «La nostra idea sempre és prioritzar l’activitat pròpia, la local, la que es dissenya des del comú i des de les entitats», ha matisat.
En aquest sentit, Areny ha explicat que algunes propostes poden quedar descartades tant per criteris de programació com per limitacions tècniques. «No tot es pot fer aquí», ha assenyalat, tot recordant que l’equip humà és reduït i que l’edifici no pot funcionar cada dia com si fos una gran maquinària cultural. «Hem de cultivar i protegir el nostre propi ADN», ha insistit. Podríem parlar llavors d’una futura ampliació del Centre Cultural? La consellera (i la corporació comunal), ara per ara, ho descarta, ja que el projecte de futur passaria més aviat per transformar l’entorn immediat de l’edifici: «El pensament és la reconversió i la renovació de la plaça de la Germandat», ha avançat, tot i admetre que no serà possible executar-ho durant aquest mandat.