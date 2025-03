Pla de dinamització

Andorra la Vella impulsa un pla estratègic per potenciar el patrimoni cultural

El Comú vol rellançar el projecte Arc patrimonial per fer valdre "el context històric", potenciar tots els béns i apropar-los a la ciutadania

Fa 10 anys que el Comú d’Andorra la Vella va impulsar el projecte Arc patrimonial, amb la “idea d’apropar a la ciutadania un recorregut cultural i paisatgístic pels diferents béns tant a nivell arquitectònic com arqueològic”. Passada aquesta dècada, la corporació vol “continuar posant en valor tot el projecte històric i cultural” de Santa Coloma i la Margineda i per aquest motiu vol rellançar l’Arc patrimonial, amb un pla estratègic per fer valdre “el context històric”, potenciar tots els béns i apropar-los a la ciutadania, a través de diferents accions com poden ser activitats específiques, però també promovent camins o millores en les senyalitzacions.

La intenció és que aquest nou document estigui sobre la taula del Comú a principis de l’any que ve després d’un treball que l’empresa adjudicatària ha de desenvolupar en tres fases. La primera serà un document tècnic, històric, que ha de servir per preparar les activitats que posteriorment es desenvoluparan en el pla de comunicació i el pla de dinamització de l’Arc patrimonial, segons ha detallat el cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes. Una segona part serà una mena de projecte participatiu en què caldrà que es reculli el parer dels veïns, associacions, entitats i altres administracions, com Patrimoni del Govern, i també departaments comunals directament implicats, com Turisme. L’empresa adjudicatària haurà de recollir aquestes conclusions per incloure-les en un tercer document, que és el de les propostes que poden anar des del manteniment, a incorporar béns, infraestructures o recursos. En aquest sentit, Cartes ha esmentat que aquest document podria proposar, per exemple, una mena de “centre d’interpretació per acollir la gent en un espai” o també per a la museïtzació. També s’espera que els adjudicataris proposin la millora de la senyalització, de certs camins, la creació de circuits i un pla de dinamització. El concurs per trobar empreses s’ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

El cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha recordat que aquest projecte “neix amb l’objectiu de poder passejar, de poder fer aquest camí a peu pels diferents monuments” i el que es vol és “mantenir aquesta essència” sense caure en la massificació. També ha esmentat que al llarg d’aquests darrers 10 anys s’han anat fent accions com poden ser les senyalitzacions i activitats culturals com les visites teatralitzades que han servit per apropar aquest patrimoni a la ciutadania, i ha reivindicat que queden coses per fer, en especial tenir aquest pla estratègic que fins ara no es tenia que marqui les línies a seguir.

Losada ha posat en relleu que la intenció és que ja al pressupost del 2026 es puguin incloure ja algunes accions que es derivin d’aquest pla estratègic, tenint en compte la feina prèvia que s’haurà fet al llarg d’aquest any amb l’adjudicatària i que ja servirà per marcar les prioritats pressupostàries, informa l’ANA.