Andorra la Vella i Escaldes recuperen les claus d’un arxiu històric de més de 700 anys que no s’obria des del 1978

Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han recuperat l’accés a l’arxiu històric d’Andorra que conté documentació de més de 700 anys d’antiguitat. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han lliurat les claus als seus respectius cònsols, Sergi González i Rosa Gili. Els síndics han remarcat que l’entrega d’aquestes claus busca continuar la tradició i conservar el simbolisme de guardar la documentació comunal, activitat que es duia a terme fins al seu cessament l’any 1978, amb la separació en dues parròquies dels quarts d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.
L’arxiu es troba a l’armari ubicat al despatx del síndic general a Casa de la Vall. Aquest espai es va fer servir com a sala de reunions del comú d’Andorra quan la casa Busquets va passar a ser propietat del Consell General, cap al 1702. Amb la restauració de la Casa de la Vall l’any 2023, es va descobrir que faltaven les dues claus per poder-lo obrir, ja que disposava de dos panys pertanyents a les dues poblacions.
Per tant, es va encarregar una rèplica de les originals a partir del pany, que ha treballat un orfebre per poder reproduir-les tal qual eren quan es feien servir. L’armari contenia més de 5.500 documents que van ser dipositats a l’Arxiu Nacional el 5 de setembre del 1996, amb l’objectiu de posar-la a l’abast dels investigadors i la ciutadania en les millors condicions de conservació i classificació.