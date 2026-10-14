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  • El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, amb la clau, acompanyat del síndic general i els cònsols d'Escaldes-Engordany. | Consell General / Eduard Comellas
Alba Jiménez Ibáñez
Lliurament de claus medievals

Andorra la Vella i Escaldes recuperen les claus d’un arxiu històric de més de 700 anys que no s’obria des del 1978

El Consell General entrega les rèpliques de les claus originals d’un armari de Casa de la Vall que havia custodiat més de 5.500 documents

Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han recuperat l’accés a l’arxiu històric d’Andorra que conté documentació de més de 700 anys d’antiguitat. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han lliurat les claus als seus respectius cònsols, Sergi González i Rosa Gili. Els síndics han remarcat que l’entrega d’aquestes claus busca continuar la tradició i conservar el simbolisme de guardar la documentació comunal, activitat que es duia a terme fins al seu cessament l’any 1978, amb la separació en dues parròquies dels quarts d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

L’arxiu es troba a l’armari ubicat al despatx del síndic general a Casa de la Vall. Aquest espai es va fer servir com a sala de reunions del comú d’Andorra quan la casa Busquets va passar a ser propietat del Consell General, cap al 1702. Amb la restauració de la Casa de la Vall l’any 2023, es va descobrir que faltaven les dues claus per poder-lo obrir, ja que disposava de dos panys pertanyents a les dues poblacions.

Per tant, es va encarregar una rèplica de les originals a partir del pany, que ha treballat un orfebre per poder reproduir-les tal qual eren quan es feien servir. L’armari contenia més de 5.500 documents que van ser dipositats a l’Arxiu Nacional el 5 de setembre del 1996, amb l’objectiu de posar-la a l’abast dels investigadors i la ciutadania en les millors condicions de conservació i classificació.

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