Sant Julià de Lòria enceta la quarta edició del Festac amb l’estrena de ‘Foc i Lloc’ i reivindica la seva tradició teatral

Sant Julià de Lòria ha donat aquest vespre el tret de sortida a la quarta edició del Festac, el festival de teatre al carrer. La plaça de la Germandat ha estat l’escenari d’una inauguració que ha comptat amb els parlaments de la cònsol menor, Sofia Cortesao; la presidenta del Festac, Manoli Perpinyà, i la consellera de Cultura, Teresa Areny, per a després donar pas a la inauració amb l’estrena de ‘Foc i Lloc’, de l’artista andorrana Emma Riba.
Per una banda, Cortesão ha destacat que “és un plaer veure la plaça plena de vida” i ha remarcat que el Festac “ja és una cita imprescindible dins el calendari cultural lauredià, que omple els carrers d’art, de teatre i, en definitiva, de vida”. També ha volgut agrair “la passió i la dedicació de totes les persones que han fet possible aquesta nova edició, i molt especialment la de l’Associació Cultural Festac, que des del primer dia ha cregut en el projecte i l’ha fet créixer any rere any”. En la mateixa línia, la presidenta de l’entitat, Manoli Perpinyà, ha celebrat que “durant tres dies Sant Julià es converteixi en la capital del teatre de carrer del Principat”.
Per l’altra, la consellera de Cultura de la parròquia, Teresa Areny, ha posat en valor “la consolidació d’un festival que reflecteix la vocació teatral de la parròquia i la seva capacitat de treballar en xarxa”. Segons ha explicat, “Sant Julià és una parròquia eminentment teatral des de fa molts anys, i el Festac ens ajuda a reforçar aquesta imatge i aquesta marca cultural”. Paral·lelament, Areny ha remarcat també la implicació transversal dels diferents departaments comunals: “És molt fàcil posar-hi diners, però és molt més difícil posar-hi l’ànima”.
L’any passat, el Festac va reunir prop de 2.500 espectadors, en una edició marcada pel fred. Enguany les temperatures són més càlides, però igualment s’ha decidit acabar les activitats abans de les 21.00 hores pensant en el públic majoritàriament familiar. La consellera ha celebrat igualment la coincidència d’aquesta edició amb altres iniciatives culturals com Land Art, que, segons ha dit, ajuden a fer créixer tot el teixit cultural. “Molta gent ens diu que vindrà al Festac i aprofitarà per visitar el Land Art, o al revés —ha afegit—, i això és molt positiu perquè fa que la cultura al carrer arribi a més públics”.
Així doncs, la jornada inaugural ha obert a les 20.15 hores amb l’espectacle ‘Foc i Lloc’, una proposta de dansa contemporània de l’andorrana Emma Riba, qui combina moviment, objectes i pedra seca per parlar de la recerca d’un lloc propi. L’artista ha explicat, en declaracions a l’ANA, que l’obra “parteix de la tècnica tradicional de la pedra seca per construir un viatge simbòlic on un personatge busca arrelar-se i habitar un espai propi”. L’artista, que va estrenar la peça a Fira Tàrrega, ha considerat que la d’aquest dijous ha estat “una estrena especial”, perquè presentar-la a Andorra “té un significat diferent, més proper i més emocional”.
A l’espera del Centre Cultural
Pel que fa a la reforma del Centre Cultural, segons Areny, “segueix el seu curs i, si tot va bé, podrà obrir cap a finals del primer trimestre de l’any vinent”. Un espai que, ha dit, “permetrà fer encara més gran l’escena cultural i consolidar Sant Julià com a epicentre teatral del país”.