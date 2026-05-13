Escaldes i FEDA transformen la Casa dels Guardes d’Engolasters en un nou espai per a colònies i activitats culturals

“És un equipament que necessitàvem a nivell de parròquia i de país i que, a més, està tenint molt èxit”. Amb aquestes paraules, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha presentat la remodelació de l’entorn de la Casa dels Guardes d’Engolasters, una actuació impulsada conjuntament amb FEDA en el marc del conveni signat entre les dues institucions el 2024.
El projecte ha permès transformar la zona exterior de l’edifici amb espais enjardinats, murs de pedra seca, bancs i nous accessos a les feixes, amb l’objectiu de millorar l’entorn i reforçar-ne l’atractiu paisatgístic. Gili ha destacat que l”’actuació dona continuïtat als treballs vinculats al projecte de colònies d’Engolasters, destinat a infants i joves”.
Per altra banda, la directora general de FEDA, Sílvia Calvó, ha explicat que la parapública ha cedit infraestructures que ja no utilitzava perquè el comú les pugui destinar a activitats socials i de natura. “Hem col·laborat activament amb el comú per millorar tot l’entorn d’un espai tan emblemàtic per al país com és el llac d’Engolasters”, ha afirmat.
Les actuacions també han inclòs el trasllat de l’estació meteorològica d’Engolasters i de l’estació de radioaficionats, així com la modernització de l’estació transformadora que alimenta les dependències de les colònies. Segons FEDA, els antics transformadors s’han substituït per equips més moderns i silenciosos per facilitar l’estada dels participants.
Pel que fa a les colònies, el comú ha iniciat enguany la rehabilitació d’una segona caseta, la qual, provisionalment, funcionarà com a cuina, menjador i sala polivalent mentre s’avancen les obres definitives. Gili ha detallat que aquest estiu les estades es faran durant l’agost i la primera setmana de setembre amb grups d’una desena d’infants per setmana.
La cònsol major també ha remarcat que la iniciativa amplia l’oferta d’activitats de muntanya de la parròquia amb una proposta més accessible que les colònies de Ràmio i adaptada a infants més petits. A més, ha avançat que el projecte podria incorporar nous usos socials i educatius en el futur.
Coincidint amb les obres de reforma del MW Museu de l’Electricitat, FEDA traslladarà aquest estiu les activitats de FEDA Cultura al Camí hidroelèctric d’Engolasters. Calvó ha convidat la ciutadania i els visitants a participar en les visites guiades i activitats previstes durant els pròxims mesos.