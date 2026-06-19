El MoraBanc anuncia el fixatge d’Owen Aquino, la primera incorporació de l’estiu que signa per a dues temporades

El MoraBanc Andorra ha anunciat la incorporació d‘Owen Aquino com a primer fitxatge de cara a la temporada 2026-2027. L’ala-pivot espanyol d’origen dominicà, de 23 anys i 2,03 metres d’alçada, ha signat per les dues pròximes temporades i farà al Principat el salt al bàsquet professional europeu després de completar la seva etapa universitària als Estats Units.
Aquino arriba procedent de la Universitat de High Point (NCAA), on ha completat la seva formació després del seu pas per Liberty University. Format a les categories inferiors del Reial Madrid, el nou jugador tricolor ha destacat durant els darrers anys per la seva capacitat física, el treball en el rebot i la seva aportació defensiva, convertint-se en una peça important del conjunt universitari nord-americà. A més, el nou reforç del MoraBanc també compta amb experiència internacional en categories inferiors amb la selecció espanyola. De fet, va formar part del combinat que es va proclamar campió d’Europa sub-16 l’any 2019.
Format a les categories inferiors del Reial Madrid, el nou jugador tricolor ha destacat durant els darrers anys per la seva capacitat física, el treball en el rebot i la seva aportació defensiva
El director esportiu del club, Jordi Ardèvol, ha destacat que l’arribada d’Aquino respon a la voluntat de continuar apostant per jugadors amb marge de creixement. «Respon al perfil de jugador en creixement, amb marge de millora i que té una bona projecció. En els seus darrers anys als Estats Units el seu joc ha evolucionat en diferents aspectes, com el físic i el caràcter de sacrifici d’equip que tant valorem», ha assenyalat. Ardèvol també ha subratllat que aquesta serà la primera experiència d’Aquino a la Lliga Endesa i ha expressat el desig que «l’ambició amb la qual arribarà ens ajudi a ser millors».