Designats els responsables de la comissió d’ètica del Consell de Justícia

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) publicarà demà al BOPA els noms dels integrants de la comissió ètica, d’acord així amb les designacions realitzades pels membres de la carrera judicial i fiscal, tal com estableix el procediment de designació de l’article 4.3 del reglament ètic de conducta judicial. De manera que la categoria de magistrat quedarà conformada per Alexandra Cornella i Yves Picod; la categoria de batlle per David Moynat i Laura Rodríguez; i la de fiscal per Elisabet Puente i Marta Villaverde.

Val a dir que la comissió d’ètica és l’òrgan consultiu en aquesta matèria, però alhora també s’encarrega de l’assessorament confidencial per als batlles, magistrats i fiscals, per donar resposta a la recomanació del Greco en relació amb l’avaluació de la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, dels batlles i dels fiscals. Així, la comissió emet opinions fonamentades sobre casos i problemes concrets d’ètica que resultin d’interès general, com també qualsevol altra funció que una norma li encomani. Per aquesta raó, la comissió actua a petició del Consell Superior de la Justícia o de qualsevol dels membres de la carrera judicial o fiscal.

Aquest estament està integrat, tal com estipula el reglament, per tres membres de la carrera judicial i fiscal, entre els quals hi ha d’haver un magistrat en actiu i un fiscal en actiu. Els membres de la comissió d’ètica exerciran les seves funcions durant sis anys a comptar a partir de la data de la publicació del seu nomenament. Convé recordar que l’exercici de les seves funcions és honorífic i no està remunerat. Per això, els informes que emeten no són vinculants i no poden pronunciar-se en casos que s’estiguin investigant, enjudiciant o presentin així un expedient disciplinari en curs, i sempre resten confidencials.

Amb l’entrada dels nous integrants, es completa la tasca de posada en marxa del Codi ètic de conducta judicial; un element bàsic que recull els valors i les regles de conducta judicials com a estàndards de comportament desitjables per a tots els agents implicats en l’administració de la justícia i que està en vigor des del maig.

Aqust codi de conducta judicial recull les regles de conducta judicials, basades en els valors de neutralitat política i institucional, independència, imparcialitat o integritat, entre d’altres, els quals han de servir de referent per als estàndards de comportament desitjables de batlles, magistrats, fiscals, secretaris judicials; dels membres del Consell Superior de la Justícia i també del personal de l’Administració de Justícia i del CSJ.