Una jove resulta ferida en un atropellament a Verge de Canòlich quan creuava fora del pas de vianants

Una jove ha resultat ferida aquest diumenge a la tarda després de ser atropellada per un vehicle al centre de Sant Julià de Lòria, a l’avinguda Verge de Canòlich. Segons les primeres informacions recollides al lloc dels fets, l’accident s’ha produït quan la vianant, que portava auriculars, ha creuat la calçada fora del pas de vianants, a escassos metres d’aquest. En el moment de l’impacte, el vehicle circulava a velocitat moderada i no ha tingut temps de reaccionar davant la irrupció sobtada de la jove.
La víctima ha estat projectada i, en caure a terra, ha patit un fort cop al cap. Malgrat la gravetat de l’escena, fonts presents han confirmat que la noia es trobava conscient a l’arribada dels serveis d’emergència. Bombers i personal sanitari s’han desplaçat ràpidament fins al lloc per atendre la ferida i traslladar-la a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.