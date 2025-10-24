Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'ambulància que ha atès la dona ferida al carrer Prat de la Creu. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Sinistres a la xarxa viària

Una dona de 37 anys resulta ferida en ser atropellada per una motocicleta mentre travessava un pas de vianants

A la Massana, un motorista resident de 61 anys és traslladat també al centre hospitalari en patir una col·lisió amb un turisme amb matrícula espanyola

Dues persones han resultat ferides aquest divendres en dos accidents de circulació registrats a Andorra la Vella i a la Massana, segons ha informat la Policia. El primer sinistre ha tingut lloc a les 13.53 hores al carrer Prat de la Creu, a l’altura del número 24-26, quan una dona de 37 anys ha estat atropellada per una motocicleta amb matrícula andorrana mentre travessava un pas de vianants. La vianant ha resultat ferida i ha estat traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre atenció mèdica.

La vianant ha resultat ferida i ha estat traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre atenció mèdica

El segon accident s’ha produït a les 16.51 hores a la Carretera General 4, a Erts (la Massana). En aquest cas, hi han col·lidit un turisme amb matrícula espanyola i una motocicleta andorrana. El conductor de la moto, un home resident de 61 anys, ha resultat ferit i també ha estat traslladat al centre hospitalari.

Comparteix
Notícies relacionades
Un conductor de 33 anys és arrestat a Encamp per fugir del cos policial amb una taxa d’1,96 i el permís caducat
La circulació davant l’Estació Nacional es restableix després que el vent desmuntés parcialment una bastida
Un accident a tocar la rotonda de Meritxell causa retencions i deixa quatre ferits, ja traslladats a l’hospital

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat, Successos
Un conductor de 33 anys és arrestat a Encamp per fugir del cos policial amb una taxa d’1,96 i el permís caducat
  • Successos
La circulació davant l’Estació Nacional es restableix després que el vent desmuntés parcialment una bastida
  • Successos
Un accident a tocar la rotonda de Meritxell causa retencions i deixa quatre ferits, ja traslladats a l’hospital
Publicitat
Entrevistes culturals
Isidre Domenjó
Escriptor urgellenc i president de l’Associació Llibre del Pirineu
Jordi Núñez
Arquitecte i gerent de Promusa
Aina Sánchez
Actriu
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu