Una dona de 37 anys resulta ferida en ser atropellada per una motocicleta mentre travessava un pas de vianants

Dues persones han resultat ferides aquest divendres en dos accidents de circulació registrats a Andorra la Vella i a la Massana, segons ha informat la Policia. El primer sinistre ha tingut lloc a les 13.53 hores al carrer Prat de la Creu, a l’altura del número 24-26, quan una dona de 37 anys ha estat atropellada per una motocicleta amb matrícula andorrana mentre travessava un pas de vianants. La vianant ha resultat ferida i ha estat traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre atenció mèdica.
El segon accident s’ha produït a les 16.51 hores a la Carretera General 4, a Erts (la Massana). En aquest cas, hi han col·lidit un turisme amb matrícula espanyola i una motocicleta andorrana. El conductor de la moto, un home resident de 61 anys, ha resultat ferit i també ha estat traslladat al centre hospitalari.