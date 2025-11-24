Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'accident que ha tingut lloc a l'avinguda de la Bartra. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Successos

Una dona i una menor, traslladades a l’hospital després de dos accidents consecutius aquest dilluns a la CG-3

Els sinistres han involucrat un cotxe i una moto en sentit descendent a Encamp, i dos turismes en sentit ascendent a la zona del túnel Sant Antoni

Dues persones han hagut de ser traslladades aquest dilluns al matí a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell després de dos accidents consecutius registrats a la CG-3. El primer sinistre s’ha produït a l’avinguda de la Bartra, a Encamp, quan un cotxe i una moto, ambdós amb matrícula andorrana, circulaven en sentit descendent. A conseqüència de la col·lisió, l’acompanyant de la motocicleta, de 26 anys, ha resultat ferida i ha estat evacuada al centre hospitalari.

Pocs minuts després, un segon accident s’ha registrat al mateix punt quilomètric de la CG-3, en aquest cas al túnel Sant Antoni, entre dos turismes amb matrícula espanyola que circulaven en sentit ascendent. En aquest sinistre, una menor que viatjava en un dels vehicles ha estat traslladada a l’hospital de manera preventiva.

