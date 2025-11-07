Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El vehicle de la conductora després de l'accident. | Policia d'Andorra
Successos

Una conductora bolca a Encamp amb una taxa d’alcoholèmia d’1,49 després de perdre el control del seu vehicle

La dona de 32 anys, qui circulava per la CG2 en direcció ascendent, va resultar il·lesa però va ser detinguda per conduir sota els efectes de l’alcohol

La policia ha informat de diverses detencions aquesta setmana relacionades amb delictes contra la seguretat viària i la salut pública. La nit de dijous, a Encamp, els agents van arrestar una dona de 32 anys després que perdés el control del seu vehicle i bolqués mentre circulava per la CG2 en direcció ascendent. La conductora presentava una taxa d’alcoholèmia d’1,49 grams per litre de sang, motiu pel qual va ser detinguda i posada a disposició judicial.

A la matinada d’aquest divendres, un altre conductor, de 22 anys, va ser detingut a Andorra la Vella durant un control preventiu. L’home presentava una taxa d’alcoholèmia de 2,18 i també va donar positiu en drogues. Abans de ser aturat, havia causat diversos danys materials a un establiment de la capital en intentar sortir d’un aparcament. Al Pas de la Casa, un home de 31 anys també va ser arrestat per conduir amb una taxa d’alcoholèmia de 0,87 grams per litre.

Pel que fa a delictes contra la salut pública, dilluns a la matinada els agents van intervenir en un apartament d’Encamp on una dona patia un atac de pànic amb al·lucinacions. En el lloc, van localitzar restes de la substància coneguda com a tusi. Un home de 23 anys va ser detingut per possessió i consum de la droga, mentre que la dona, de 27 anys i no resident, va ser arrestada hores després, un cop donada d’alta hospitalària.

Finalment, un home de 24 anys, també no resident, ha estat detingut aquesta setmana al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.

