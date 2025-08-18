Un turista és arrestat amb una navalla de 10 centímetres després de ser controlat per diversos furts comercials

La Policia va arrestar, diumenge a la tarda a Andorra la Vella, un turista de 49 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per dur una navalla amb una fulla d’uns 10 centímetres. Se’l va controlar, juntament amb un altre home, de 34 anys, com a sospitosos d’haver furtat unes ulleres d’un comerç, i va ser en el moment del control que se’ls va trobar en possessió de dues jaquetes i uns pantalons que haurien sostret d’un altre establiment de la zona.
En un altre ordre, la matinada d’aquest dilluns, a Canillo, la Policia ha arrestat un home de 31 anys com a presumpte autor de delictes contra l’administració de justícia, la seguretat col·lectiva, la llibertat, la funció pública i l’honor. Se l’ha detingut per conduir amb el permís suspès i sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,03. En el moment de la detenció, l’home s’ha resistit, ha insultat i amenaçat els agents i ha intentat agredir un dels policies. Durant el cap de setmana, també s’ha arrestat un home de 52 anys per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,66.