Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Se’l va controlar, juntament amb un altre home, de 34 anys, com a sospitosos d’haver furtat unes ulleres d’un comerç. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Successos

Un turista és arrestat amb una navalla de 10 centímetres després de ser controlat per diversos furts comercials

En un altre ordre, un conductor de 31 anys és detingut a Canillo amb el permís suspès i una taxa d’1,03, a més de resistir-se i amenaçar els agents

La Policia va arrestar, diumenge a la tarda a Andorra la Vella, un turista de 49 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per dur una navalla amb una fulla d’uns 10 centímetres. Se’l va controlar, juntament amb un altre home, de 34 anys, com a sospitosos d’haver furtat unes ulleres d’un comerç, i va ser en el moment del control que se’ls va trobar en possessió de dues jaquetes i uns pantalons que haurien sostret d’un altre establiment de la zona.

En un altre ordre, la matinada d’aquest dilluns, a Canillo, la Policia ha arrestat un home de 31 anys com a presumpte autor de delictes contra l’administració de justícia, la seguretat col·lectiva, la llibertat, la funció pública i l’honor. Se l’ha detingut per conduir amb el permís suspès i sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,03. En el moment de la detenció, l’home s’ha resistit, ha insultat i amenaçat els agents i ha intentat agredir un dels policies. Durant el cap de setmana, també s’ha arrestat un home de 52 anys per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,66.

Comparteix
Notícies relacionades
Els Bombers rescaten quatre ferits en accidents de muntanya a Tristaina, Collada de Muntaner, Rialp i el Bike Park
Detingut per presumptes agressions i amenaces a l’exparella després d’una discussió a la Festa Major d’Encamp
Arrestat a Andorra la Vella per vulnerar una ordre d’allunyament i intentar accedir amb violència a un domicili

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat, Successos
Els Bombers rescaten quatre ferits en accidents de muntanya a Tristaina, Collada de Muntaner, Rialp i el Bike Park
  • Societat, Successos
Detingut per presumptes agressions i amenaces a l’exparella després d’una discussió a la Festa Major d’Encamp
  • Successos
Arrestat a Andorra la Vella per vulnerar una ordre d’allunyament i intentar accedir amb violència a un domicili
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu