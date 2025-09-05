Un turista de 25 anys és arrestat a l’Estació Nacional per insults i malmetre una cabina telefònica i un vehicle oficial

La Policia va detenir dilluns a Andorra la Vella un turista de 25 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor. Els fets es van produir a l’Estació Nacional d’Autobusos, on els agents havien acudit després que el jove denunciés que el seu amic li havia sostret 300 euros i havia marxat del país. Segons el cos de seguretat, el noi es trobava molt alterat i, tot i els intents per tranquil·litzar-lo, va començar a donar cops de puny i puntades de peu contra les parets, es va encarar amb els policies, els va insultar i va causar destrosses en una cabina telefònica i en el vehicle policial.
Dijous, els agents també van arrestar un home de 43 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Segons la denúncia presentada, l’home hauria agredit una persona d’edat avançada en un centre esportiu del país, fent-la caure per les escales. La víctima va perdre el coneixement i va haver de ser traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Un cop donada d’alta, va interposar la denúncia pels fets i per les lesions sofertes.
Finalment, la matinada d’aquest divendres la Policia va detenir un jove de 21 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol. El control va determinar que circulava amb una taxa d’1,34 grams d’alcohol per litre de sang.