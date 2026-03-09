Un turista agredeix el propietari d’un bar al Pas deixant-lo hospitalitzat després que li demanés marxar del local

La Policia va detenir diumenge a la nit al Pas de la Casa un turista de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’agredir el propietari d’un bar de la localitat, un home de 72 anys.
Segons va informar el cos policial, els fets es van produir quan el turista va entrar a l’establiment en estat d’embriaguesa amb la intenció de continuar consumint begudes alcohòliques. El responsable del local li va demanar que marxés, però l’home s’hi va negar i, en el transcurs de la discussió, li va propinar un cop de puny.
A conseqüència de l’agressió, el propietari del bar va caure a terra i es va fer una ferida al cap. Posteriorment va ser traslladat a l’hospital, on continua ingressat.
D’altra banda, la Policia també va detenir aquest cap de setmana un jove de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit un altre home en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa i provocar-li una ferida que va requerir assistència mèdica.
A més, dissabte a la nit es va arrestar a Andorra la Vella un home de 45 anys per haver agredit presumptament la seva parella al domicili que comparteixen.